• Embajador con la verde

Y el que ayer se puso la verde y apoyó a la Selección mexicana en su partido contra Corea del Sur fue el embajador Ronald Johnson. Quiso el funcionario norteamericano que así se conociera, porque subió un video a las benditas redes en el que aparece con su esposa y ambos, lanzando un mensaje en voz alta: “Que gane México hoy y mañana que ganen los Estados Unidos”. Bendito Mundial, nos dicen, que ha dado la oportunidad al diplomático de un mensaje en súper buen plan, en medio de tensiones que apenas horas antes tuvieron repercusión en la mañanera, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las declaraciones, nuevamente hostiles, del presidente Donald Trump —quien además consideró adecuado pronunciarlas en el marco de la reunión del G-7— en el sentido de que en México gobierna el narco. “Lo ha dicho en otras ocasiones, yo he dicho que el presidente Trump —a quien consideró no informado— tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración”, refirió la Presidenta. Así el futbol.

• Harta del all inclusive

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Un nuevo momento cringe, nos cuentan, se dio ayer en la Corte, ahora protagonizado por la ministra Loretta Ortiz, para quien el término all inclusive aplica a playas que no dejan entrar a mexicanos. Es sabido que en realidad significa todo incluido y es utilizado por la industria hotelera. Se refiere no a lo que cree Ortiz, sino a un tipo de hospedaje que incluye comidas, bebidas y propinas en el mismo pago. El caso es que en el debate de ayer —en el que se iba a definir si el máximo tribunal debía revisar un litigio entre un ejido de Yucatán y privados— la ministra, por momentos gesticulando para mostrar vehemencia, sostuvo: “Ahora voy a decir otra vez: estoy cansada, cansada de ver que cuando vamos a nuestras playas que nos digan: ‘no pueden entrar’, porque son ‘all inclusive’, ese ‘all inclusive’ es que tú, mexicano, no tienes derecho a pasar, pero nosotros, los norteamericanos, porque tenemos unos fideicomisos especiales, sí podemos estar aquí adentro. Y perdón, ¿en calidad de qué adquirieron la posesión? Ni siquiera posesión, un fideicomiso para quitarnos nuestras tierras”. Uf.

• Viene exoneración

Con la novedad de que tomó cinco años al Instituto Nacional Electoral terminar de indagar la presunta entrega de dinero que se hizo a Martín Jesús López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El caso se conoció en 2021 a partir de la difusión de una serie de videos por parte del portal de noticias Latinus. En unos aparecía Martín y en otros Pío López Obrador. El caso es que, se ha informado, el INE estaría en vías de declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado contra el partido Morena por este caso. Ha trascendido que fueron diversas instituciones a las que el árbitro acudió para allegarse información respecto de la denuncia. Al final, se informó, los elementos hallados y los propios videos no permiten acreditar un posible financiamiento que se hubiera dado a ese instituto político. Es sabido que en el caso de Pío, éste ya recibió una exoneración por parte del INE y el Tribunal Electoral. En su momento, nos recuerdan, esos videos fueron uno de los más fuertes golpes al movimiento de la 4T.

• Alcaldesa al banquillo morenista

Y, nos comentan, hay que reconocer la rapidez con que se movió la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, para requerir a la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido que inicie un procedimiento de suspensión de derechos partidarios a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. Esto luego de que la Fiscalía mexiquense diera a conocer que la alcaldesa simuló un secuestro cuyo rescate buscaba que fuera pagado con recursos del erario a fin de cubrir con esos fondos un faltante en las arcas municipales, como se informó aquí ayer. Y no sólo eso, nos comentan, al difundir su decisión, Ariadna también mandó un mensaje a otros morenistas que pudieran tener la tentación de mover irregularmente recursos públicos de ésta o de otras “creativas” maneras. “En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento”. Aunque se ha dicho que en el caso se seguirá el debido proceso, resulta que Nápoles Pacheco, según se ha establecido preliminarmente, faltó a los principios fundamentales del partido y los compromisos éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ahí nomás.

• Con copia para necios

Nos dicen que frente a decisiones clave que se tomarán en los partidos rumbo a las elecciones de 2027 —particularmente en el espectro oficialista—, no se pueden dejar de lado las consideraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a integrantes de la 4T apegarse a principios que ya deberían considerarse irreductibles en el movimiento, como la cuestión del nepotismo. Ayer la mandataria dejó claro que la decisión sobre quiénes serán las y los abanderados de la alianza Morena-PT-PVEM no recae en Palacio Nacional, sino que corresponde exclusivamente a los órganos internos de cada partido; sin embargo, volvió a poner en la mesa la reflexión sobre ser congruentes. “Afortunadamente ya va a ser ley en 2030, pero no estamos de acuerdo con que el mismo puesto se herede a un familiar, aunque sea de elección popular”, declaró la Jefa de Estado, en un mensaje que, nos dicen, llegó al buzón de más de un político del bloque que no quita el dedo del renglón para defender su aspiración contra este estatuto. ¿Atenderán? Pendientes.

• Alcalde buena onda

Y al que de plano le faltó una buena asesoría de comunicación social, se comenta, fue al alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, pues nadie se explica qué le hizo pensar que sonaría muy bien invitar a un fabuloso Día del Padre con —sí, así lo dijo— “chicas buena onda” y, además, decirlo en un video que ya está en tendencia y no para bien. Nos dicen que después de semejante llamado —en el que, por cierto, pidió permiso a las mamás del municipio para que dejen a los papás divertirse a lo grande— puede que ya ni se realice, pues en estos momentos todo el escrutinio y la crítica se volvieron contra el edil. “Habrá también por ahí unas chicas ‘buena onda’ para que pongan más ambiente en la noche y pues toro mecánico, muchas sorpresas, muchos regalos”, dijo, en un animoso exhorto en el que también se comprometió a autorizar el ingreso de hieleras con bebidas alcohólicas a las instalaciones del Ayuntamiento. Una fiestota. ¿Cómo lo ve?