Alcalde buena onda

Y al que de plano le faltó una buena asesoría de comunicación social, se comenta, fue al alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, pues nadie se explica qué le hizo pensar que sonaría muy bien invitar a un fabuloso Día del Padre con —sí, así lo dijo— “chicas buena onda” y, además, decirlo en un video que ya está en tendencia y no para bien. Nos dicen que después de semejante llamado —en el que, por cierto, pidió permiso a las mamás del municipio para que dejen a los papás divertirse a lo grande— puede que ya ni se realice, pues en estos momentos todo el escrutinio y la crítica se volvieron contra el edil. “Habrá también por ahí unas chicas ‘buena onda’ para que pongan más ambiente en la noche y pues toro mecánico, muchas sorpresas, muchos regalos”, dijo, en un animoso exhorto en el que también se comprometió a autorizar el ingreso de hieleras con bebidas alcohólicas a las instalaciones del Ayuntamiento. Una fiestota. ¿Cómo lo ve?