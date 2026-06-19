Embajador con la verde

Y el que ayer se puso la verde y apoyó a la Selección mexicana en su partido contra Corea del Sur fue el embajador Ronald Johnson. Quiso el funcionario norteamericano que así se conociera, porque subió un video a las benditas redes en el que aparece con su esposa y ambos, lanzando un mensaje en voz alta: “Que gane México hoy y mañana que ganen los Estados Unidos”. Bendito Mundial, nos dicen, que ha dado la oportunidad al diplomático de un mensaje en súper buen plan, en medio de tensiones que apenas horas antes tuvieron repercusión en la mañanera, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las declaraciones, nuevamente hostiles, del presidente Donald Trump —quien además consideró adecuado pronunciarlas en el marco de la reunión del G-7— en el sentido de que en México gobierna el narco. “Lo ha dicho en otras ocasiones, yo he dicho que el presidente Trump —a quien consideró no informado— tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración”, refirió la Presidenta. Así el futbol.