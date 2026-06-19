Harta del all inclusive

Un nuevo momento cringe, nos cuentan, se dio ayer en la Corte, ahora protagonizado por la ministra Loretta Ortiz, para quien el término all inclusive aplica a playas que no dejan entrar a mexicanos. Es sabido que en realidad significa todo incluido y es utilizado por la industria hotelera. Se refiere no a lo que cree Ortiz, sino a un tipo de hospedaje que incluye comidas, bebidas y propinas en el mismo pago. El caso es que en el debate de ayer —en el que se iba a definir si el máximo tribunal debía revisar un litigio entre un ejido de Yucatán y privados— la ministra, por momentos gesticulando para mostrar vehemencia, sostuvo: “Ahora voy a decir otra vez: estoy cansada, cansada de ver que cuando vamos a nuestras playas que nos digan: ‘no pueden entrar’, porque son ‘all inclusive’, ese ‘all inclusive’ es que tú, mexicano, no tienes derecho a pasar, pero nosotros, los norteamericanos, porque tenemos unos fideicomisos especiales, sí podemos estar aquí adentro. Y perdón, ¿en calidad de qué adquirieron la posesión? Ni siquiera posesión, un fideicomiso para quitarnos nuestras tierras”. Uf.