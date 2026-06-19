Alcaldesa al banquillo morenista

Y, nos comentan, hay que reconocer la rapidez con que se movió la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, para requerir a la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido que inicie un procedimiento de suspensión de derechos partidarios a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. Esto luego de que la Fiscalía mexiquense diera a conocer que la alcaldesa simuló un secuestro cuyo rescate buscaba que fuera pagado con recursos del erario a fin de cubrir con esos fondos un faltante en las arcas municipales, como se informó aquí ayer. Y no sólo eso, nos comentan, al difundir su decisión, Ariadna también mandó un mensaje a otros morenistas que pudieran tener la tentación de mover irregularmente recursos públicos de ésta o de otras “creativas” maneras. “En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento”. Aunque se ha dicho que en el caso se seguirá el debido proceso, resulta que Nápoles Pacheco, según se ha establecido preliminarmente, faltó a los principios fundamentales del partido y los compromisos éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ahí nomás.