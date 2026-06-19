Con copia para necios

Nos dicen que frente a decisiones clave que se tomarán en los partidos rumbo a las elecciones de 2027 —particularmente en el espectro oficialista—, no se pueden dejar de lado las consideraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a integrantes de la 4T apegarse a principios que ya deberían considerarse irreductibles en el movimiento, como la cuestión del nepotismo. Ayer la mandataria dejó claro que la decisión sobre quiénes serán las y los abanderados de la alianza Morena-PT-PVEM no recae en Palacio Nacional, sino que corresponde exclusivamente a los órganos internos de cada partido; sin embargo, volvió a poner en la mesa la reflexión sobre ser congruentes. “Afortunadamente ya va a ser ley en 2030, pero no estamos de acuerdo con que el mismo puesto se herede a un familiar, aunque sea de elección popular”, declaró la Jefa de Estado, en un mensaje que, nos dicen, llegó al buzón de más de un político del bloque que no quita el dedo del renglón para defender su aspiración contra este estatuto. ¿Atenderán? Pendientes.