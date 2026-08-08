América Latina más allá de una identidad

El arquitecto e historiador argentino Adrián Gorelik está de visita en El Colegio de México. Gorelik forma parte del brillante grupo de historiadores de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires, que se nucleó en torno Oscar Terán y Carlos Altamirano, y que se ha dado a conocer en años recientes a través de revistas referenciales como Punto de Vista y Prismas.

El libro de Gorelik, La ciudad latinoamericana. Una figura de la imaginación social del siglo XX (Buenos Aires, Siglo XXI, 2022), es un recorrido extraordinario por las grandes capitales de la región, desde la Ciudad de México hasta Brasilia, pasando por La Habana, Caracas, Bogotá o Lima, que logra presentar cada urbe como el personaje de una biografía. Pocos libros de historia cultural de América Latina son tan exhaustivamente latinoamericanos como ese de Gorelik.

Con frecuencia sucede que estudios académicos o ensayos culturales que utilizan el gentilicio “latinoamericano” en el título o el subtítulo no pasan de tres o cuatro contextos nacionales de la región. En los estudios sobre las ciudades de Gorelik no se corre ese riesgo de sesgo geográfico porque la comprensión sobre la experiencia histórica de cada capital está inmersa en un ejercicio radicalmente comparativo.

Gorelik presenta en estos días otro libro suyo, también editado por Siglo XXI, en Buenos Aires, y coordinado con una veintena de autores y autoras, que replantea el viejísimo problema de la identidad latinoamericana. Junto con aquella tendencia a dar por latinoamericana sólo una parte del mundo al sur de Estados Unidos, durante décadas, los discursos ideológicos y políticos sobre la región han sostenido que el conjunto de naciones construidas sobre las antiguas colonias de España y Portugal -aunque también de Francia, por ejemplo, en un caso tan protagónico como el de Haití-, posee una fisonomía o una personalidad común.

Esa idea, como hemos comentado tantas veces aquí, se desprende de una tradición letrada heterogénea y contradictoria (Martí, Rodó, Vasconcelos, Haya de la Torre, Henríquez Ureña, Reyes, Martínez Estrada…), que políticos e ideólogos de la Guerra Fría simplificaron e intentaron encapsular en una gramática pueril. La última versión ideológica de aquel latinoamericanismo cultural de la Guerra Fría fue la que produjo el bloque bolivariano, hoy prácticamente desaparecido como entidad geopolítica.

El libro de Gorelik lleva por título En busca de América Latina. Claves para entender una identidad plural, de mezclas y conflictos (2026). Como puede observarse, el esfuerzo interpretativo, en el que intervienen jóvenes historiadoras como las argentinas Alejandra Mailhe, Jimena Caravaca, Margarita Merbilhaá, Clara Ruvituso y Graciela Silvestri, la uruguaya Ximena Espeche, la mexicana Alexandra Pita y las brasileñas Helena Bomeny, Gabriela Pellegrino, Maria Ligia Prado y Lidiane Soares, preserva el concepto de “identidad”, pero lo somete a una pluralización irreductible.

El libro regresa a algunos de los ejes tensión que, desde el siglo XIX, atravesaron el diseño de los estados y las sociedades latinoamericanas, como el de campo-ciudad, caudillismo-institucionalidad, mestizaje-racismo o populismo-revolución. Pero también regresa a las genealogías letradas del latinoamericanismo (Picón-Salas, Henríquez Ureña, Ugarte, Mariátegui, Ribeiro, Furtado, Cardoso, Zea, Roig…), aunque desde una perspectiva menos fijada al mundo artístico y literario o más abierta a la filosofía y las ciencias sociales.

Finalmente, este libro explora los bordes de América Latina: los imperios y las potencias, Estados Unidos y Europa, los exilios y las diásporas, el itinerario errático de la integración, la poderosa vocación de unir lo diverso y la centralidad de Brasil. Otro libro más sobre la identidad latinoamericana, pero sin la ontología al uso.