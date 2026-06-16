Michoacán reduce abandono de cáncer infantil con inversión y apoyo social

El Gobierno del Estado destinó 165 millones de pesos para adquirir tecnología médica de alta especialidad como un acelerador lineal.

Niñas y niños con cáncer en Michoacán ahora tienen una mayor esperanza de vida, pues el estado ha logrado reducir casi por completo el abandono de sus tratamientos. La interrupción de terapias, que antes afectaba al 30% de los pacientes, hoy se sitúa en un mínimo histórico del 2%, un alivio significativo para las familias michoacanas.

Este avance es resultado de una estrategia robusta implementada por el Gobierno del Estado, que combina una inversión considerable en infraestructura médica de vanguardia y un esquema de programas sociales diseñado para apoyar directamente a los hogares afectados.

Para fortalecer la atención oncológica, la administración estatal destinó 165 millones de pesos a la adquisición de un acelerador lineal y un equipo PET Scan. Estos equipos de alta tecnología son fundamentales para diagnósticos precisos y tratamientos efectivos contra el cáncer.

Apoyo de 4 mil pesos mensuales en Michoacán salva la vida de niños con cáncer

Adicionalmente, se implementaron programas sociales con una inversión anual cercana a los 100 millones de pesos. Estos apoyos, únicos en el país, están dirigidos a Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, así como a Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, quienes reciben 4 mil pesos mensuales para cubrir gastos de transporte y otras necesidades vitales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la efectividad de estas medidas. “Con estos apoyos logramos una reducción histórica en el abandono de los tratamientos, el cual pasó del 30 por ciento en el 2022 al 2 por ciento en la presente anualidad”, afirmó el mandatario.

Esta estrategia integral ha permitido que más menores con diagnóstico oncológico en Michoacán concluyan sus etapas médicas con mayores posibilidades de recuperación. El acompañamiento y el respaldo económico mensual, gestionado por la Secretaría del Bienestar estatal, alivian la pesada carga financiera que a menudo lleva a la interrupción de los cuidados.

500 menores ya han superado la enfermedad

Actualmente, la entidad registra 220 niñas y niños que se encuentran en tratamiento activo, mientras que 380 están en fase de vigilancia. Un dato esperanzador es que 500 menores ya han superado la enfermedad, demostrando la eficacia de la atención recibida.

En solo 10 meses de operación, el nuevo equipamiento tecnológico ha tenido un impacto directo en la población. Se han atendido a 922 pacientes con radioterapia, realizando 13 mil 678 radiaciones y mil 081 estudios de alta especialidad, lo que subraya la relevancia de esta inversión.

Desde 2022, Michoacán ha diseñado y puesto en marcha estos programas pioneros, sentando un precedente importante en la lucha contra el cáncer infantil a nivel nacional. La visión es garantizar que ningún niño o niña se quede sin la atención necesaria por falta de recursos.

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JVR