Pedalear fortalece el cuerpo y transforma la vida cotidiana

La bicicleta se ha consolidado como uno de los hobbies urbanos favoritos. Ya sea para recorrer la ciudad los fines de semana o simplemente desconectarse de la rutina, pedalear se ha convertido en una alternativa accesible que además aporta múltiples beneficios para la salud.

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora cada 3 de junio y fue impulsado por la Organización de Naciones Unidas desde 2018 para fomentar su uso, se destacan las ventajas físicas y ambientales de este medio de transporte, pues se considera que desplazarse en dos ruedas es más saludable y reconfortante que hacerlo en cuatro.

El Tip: SI NO CUENTAS con bicicleta, en la CDMX hay opciones de renta sólo con una identificación y un pago.

SE RECOMIENDA que adultos mayores usen bici ı Foto: Magnific, Pexels, Cuartoscuro y Especial

Este vehículo, que tuvo sus orígenes hace aproximadamente 200 años, es un medio de transporte simple, asequible, limpio y ambientalmente sostenible, ya que contribuye a tener un aire más limpio y a reducir la congestión vial.

Además, especialistas destacan que el uso de la bicicleta en la vida cotidiana aporta importantes ventajas para la salud. Por ejemplo, facilita la oxigenación del cerebro y aumenta la capacidad aeróbica, es decir, la eficiencia con la que el cuerpo suministra oxígeno a los músculos al realizar actividad física. También incrementa la capacidad pulmonar, obligando a estos órganos a realizar un intercambio de gases mucho más eficiente.

ES UNA ACTIVIDAD para disfrutar en pareja o con amigos ı Foto: Magnific, Pexels, Cuartoscuro y Especial

Si una persona de alrededor de 60 kilos pedalea a un ritmo relajado, de entre 19 y 22 kilómetros por hora, consume entre 174 y 232 calorías en 30 minutos. Si aumenta la velocidad a 30 kilómetros por hora, puede quemar más de 400 calorías, según señala el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund for Nature).

457 mil viajes diarios en bicicleta se realizan en la CDMX

Otro de los beneficios es que ayuda a dormir mejor. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Medicina de Stanford, en Estados Unidos, las personas que practican ciclismo reducen el tiempo que necesitan para quedarse dormidas y mejoran la calidad de su sueño.

Andar en bicicleta también tiene ventajas para la salud cardiovascular. El corazón se vuelve más fuerte y puede enviar oxígeno a todo el cuerpo con mayor facilidad. Además, mejora la circulación sanguínea y ayuda a que este órgano trabaje de manera más eficiente, incluso durante los periodos de descanso. Como resultado, las personas tienen más energía y el organismo responde mejor a actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o cargar objetos.

LOS DOMINGOS, gran parte de la Ciudad de México se convierte en una ciclopista. Puedes practicar desde la avenida Juárez hasta la altura de la Torre Mayor en Paseo de la Reforma. ı Foto: Magnific, Pexels, Cuartoscuro y Especial

Practicar ciclismo también puede ayudar a que el cuerpo se mantenga más joven por dentro y a fortalecer las defensas. Un estudio de la Universidad de Birmingham encontró que las personas mayores que realizaban esta actividad producían tantas células inmunitarias, conocidas como linfocitos T, como las personas más jóvenes.

EL BOSQUE de Chapultepec cuenta con su ciclopista para poder practicar entre los árboles. Aquí también encontrarás clases para aprender a manejar bicicleta desde cero; son para todas las edades. ı Foto: Magnific, Pexels, Cuartoscuro y Especial

En ese sentido, otra investigación publicada en la reconocida revista médica británica BMJ en el año 2017 reveló que practicar ciclismo con regularidad reduce en 45 por ciento el riesgo de padecer cáncer y enfermedades cardiacas.

EL CIRCUITO escolar de Ciudad Universitaria se vuelve un gran espacio para rodar sin estrés, especialmente los fines de semana o en periodos vacacionales. Hay distintas rutas por hacer. ı Foto: Magnific, Pexels, Cuartoscuro y Especial

Cabe resaltar que esta actividad puede mejorar la salud mental, ya que diversos estudios han encontrado que las personas que utilizan la bicicleta para ir al trabajo suelen sentirse más felices y presentan un menor riesgo de sufrir depresión en comparación con quienes utilizan otros medios de transporte. El trayecto se convierte en un espacio para relajarse.