Modernización de vías estatales

Alfredo Ramírez Bedolla destaca inversión de 5 mil 608 mdp para obras en Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destaca una inversión de 5,608 mdp para rehabilitar más de 2,100 kilómetros de la red carretera de Michoacán

La inversión destinada a la infraestructura regional en Michoacán supera los 5 mil 608 millones de pesos para mejorar la conectividad de la entidad.
La inversión destinada a la infraestructura regional en Michoacán supera los 5 mil 608 millones de pesos para mejorar la conectividad de la entidad. Foto: Especial.
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La Razón Online

La inversión destinada a obras de infraestructura regional en Michoacán supera los 5 mil 608 millones de pesos, recursos que han permitido la rehabilitación de carreteras y la ejecución de proyectos de conectividad en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con información presentada por el gobernador de esta entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la actual administración se han desarrollado 174 obras regionales, entre las que destacan acciones para modernizar la red carretera de Michoacán y mejorar la movilidad entre municipios.

“Hemos alcanzado más de 2 mil 100 kilómetros rehabilitados de la red carretera estatal, fortaleciendo la conectividad en todas las regiones, englobando a dos o más municipios y comunidades con autogobierno”, afirmó el mandatario michoacano.

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Ramírez Bedolla, precisó que más de 680 kilómetros de carreteras reciben mantenimiento mediante 17 tramos multianuales, además de que se ejecutan 140 obras financiadas con recursos de los fondos FAIESPUM y FISE.

El gobierno estatal ha alcanzado una cifra histórica con más de 2 mil 100 kilómetros rehabilitados de la red carretera de Michoacán.
El gobierno estatal ha alcanzado una cifra histórica con más de 2 mil 100 kilómetros rehabilitados de la red carretera de Michoacán. ı Foto: Especial.

Además, explicó que para este año se contempla la rehabilitación de carreteras en municipios como Los Reyes, Tzitzio, Cotija y Coeneo, así como la continuación de proyectos estratégicos de movilidad en Uruapan, entre ellos el Libramiento Oriente y el Paseo de la Revolución.

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JVR

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