Ven sin competencia a Morena en Michoacán

La aspirante a la gubernatura del estado de Michoacán Gladyz Butanda aseguró que Morena, su partido, no tiene competencia para las elecciones de 2027; sin embargo, advirtió que en este proceso interno las y los aspirantes tienen que consumar el objetivo de fortalecer el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Creo que Morena no tiene competencia para 2027; sin embargo, en este proceso interno tenemos que ser muy inteligentes las y los aspirantes en fortalecer el movimiento; no solamente hablarle a la militancia de Morena, hablarle a los que no están convencidos aún por un proyecto en particular, y creo que en esa tarea tenemos que enfocarnos todas y todos los aspirantes en fortalecer el proyecto”, aseguró.

En entrevista con La Razón, la hasta el martes secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) del estado dijo que su decisión de separarse del cargo responde a los lineamientos de Morena, los cuales señalan que todo funcionario que quiera participar en el proceso interno para definir al candidato en las próximas elecciones tiene que apartarse de su puesto.

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“Estoy totalmente de acuerdo, porque eso abona a ese piso parejo de todas las y los aspirantes al 2027, desde cualquier cargo de representación popular; tiene que ser con un profundo compromiso de recorrer Michoacán, de hacerlo sin utilizar recursos públicos, y a eso obedece mi decisión que tomé el día de ayer (martes) y que le agradezco mucho al gobernador la confianza depositada en mi persona y también en el equipo”, dijo.

“VALIOSOS”. Sobre la competencia interna en Morena, refirió que “hay compañeros muy valiosos”, con amplia carrera en el terreno político y, a diferencia de la oposición, “no se están quebrando la cabeza para decidir cuál es el menos impresentable de todos”.

“Entonces, creo que en Morena eso es lo rico de nuestro movimiento, que hay varios perfiles, que no tengamos que estar como la oposición: quebrándonos la cabeza de cuál es el menos impresentable de todos; en Morena hay buenos perfiles, compañeras y compañeros que han sido de lucha, y creo que es la mejor manera de mostrarle a la ciudadanía las cartas que tiene el partido y que ellos, a través de su decisión y del respaldo popular, puedan escoger la mejor opción para representar a Morena en Michoacán”, señaló.

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ADVERSARIOS. Sobre si una posible candidatura del senador Raúl Morón pondría en riesgo la eventual victoria de Morena en el estado, luego de los señalamientos por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, la exfuncionaria dijo que todos tienen la oportunidad de participar y todos los aspirantes tienen una tarea muy fuerte de regresar a territorio e ir a convencer a la gente casa por casa.

“No nos detengamos en criticar al compañero de a lado; creo que es construir unidad, no solamente de dientes para fuera, sino realmente hacerlo desde el territorio y con profundo respeto a las demás compañeras y compañeros”, externó.

Luego de que la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García, acusó que con la reforma electoral que se perfila en Michoacán la “quieren quitar del camino”, Gladyz Butanda aseguró que la fortaleza del Movimiento del Sombrero es la independencia y no necesita a otros partidos para lograr sus registros.

“El hecho de que se les limiten las posibilidades de poder unirse o ir en alguna alianza con algún partido, no creo que sea algo que les preocupe, porque ellos siempre han manifestado que la fortaleza de su proyecto es que son independientes”, mencionó la morenista.

ALIADOS. Gladyz Butanda adelantó que trabajará en territorio en compañía de “compañeros del Partido del Trabajo y del Partido Verde”, y es muy probable que se logre una alianza.

“Hemos platicado en muchísimas ocasiones tanto con el dirigente del Verde como con los compañeros diputados del PT y presidentes del PT, y la verdad es que hay una gran relación y creo que se va a fortalecer mucho más ahora que estaremos trabajando el territorio junto con ellas y con ellos; estamos muy confiados de que, desde la comisión, vamos a tener esta alianza mucho más fortalecida que nunca y que estos partidos, que durante muchos años hemos sido aliados, pues vamos a dar garantía de que somos el mejor proyecto”, destacó.

Finalmente, la exfuncionaria subrayó que, durante su paso por el Gobierno local, se lograron muchas cosas y, además de las grandes obras para el estado, se cambió la perspectiva de que en Michoacán se pueden hacer “grandes cosas”.

“Los nuevos proyectos hablan de un nuevo Michoacán, de uno con mucha inversión, con progreso, y no esa entidad primer lugar en muchas cosas negativas.

Los indicadores se han movido en temas de seguridad; ahora somos el estado con menor impunidad en los delitos”, aseguró.