Seis de cada 10 chiapanecos, sin acceso integral a la canasta básica

ASPECTO de las condiciones en que vivía una familia de Acteal, en imagen de 2017.

Seis de cada 10 habitantes de Chiapas se colocaron en una situación de pobreza laboral, con un ingreso por persona que resulta insuficiente para adquirir la canasta básica, y es, además, la entidad con mayor porcentaje (60.8) de población en esta precariedad, de acuerdo con datos oficiales obtenidos en el primer trimestre de 2026.

Esto significa que aproximadamente 3.5 millones de los casi seis millones de chiapanecos sufren esta condición y se mueven en la línea de pobreza extrema, por sus bajos ingresos económicos.

Además, en su comparativo anual entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, fue el estado con el incremento más significativo en todo el país en dicho indicador de pobreza laboral, con una variación de 1.6 puntos porcentuales.

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La base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, de manera contrastante, en el mismo lapso, la pobreza laboral bajó en 25 entidades federativas, por lo que el promedio nacional decreció 3.2 por ciento.

El Dato: MUNICIPIOS como Mitontic, Chenalhó, Larráinzar, Pantelhó y Sitalá concentran los mayores problemas, donde más de 70% de sus habitantes están en circunstancia aguda.

La canasta alimentaria o básica está conformada por un conjunto de productos esenciales que debe cubrir las necesidades nutricionales mínimas indispensables en una familia. Entre ellos están pollo, carne de res y cerdo, huevo, leche, jitomate, cebolla, papa, zanahoria, plátano, manzana, naranja, limón, tortilla de maíz, frijol, arroz, avena, azúcar, aceite vegetal y pastas para sopa.

De igual manera, figuran materiales como papel higiénico, pasta dental, jabón de tocador y detergente.

LAS PERCEPCIONES. No obstante, de 2016 a 2026 se observó en Chiapas una tendencia decreciente en el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.

El máximo porcentaje, desde 2016 a la fecha, fue de 73.5 por ciento y se alcanzó en el cuarto trimestre de 2017, mientras que el mínimo fue de 59.2 por ciento y se registró durante el primer trimestre del año pasado.

Según el Inegi, los resultados de la pobreza laboral en Chiapas se asocian a los cambios del ingreso laboral per cápita; es decir, la suma del ingreso laboral mensual de las personas ocupadas del hogar, dividida entre el número de personas que lo conforman.

Aunque entre el primer trimestre de 2016 y el primero de 2026, el ingreso laboral per cápita pasó de mil 407.57 pesos a mil 771.40 pesos mensuales, la variación trimestral observó una disminución de 1.8 por ciento, al pasar de mil 803.21 pesos en el cuarto trimestre de 2025, a mil 771.40 pesos en el primer trimestre de 2026.

Además, entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre del presente año, se observó un crecimiento del ingreso laboral promedio de hombres y mujeres con una ocupación, 8.1 y 3.4 por ciento, respectivamente.

27 por ciento de los habitantes vive con limitación extrema

En el primer trimestre de 2026, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de ocho mil 110.67 pesos al mes. Las mujeres ocupadas reportaron un ingreso laboral real de siete mil 126.15 pesos, mientras que los hombres, uno de ocho mil 795.62. Es decir, los hombres ocupados reportaron un ingreso mayor al de las mujeres, por un monto de mil 669.47 pesos.

SECTORES DIFERENCIADOS. El Inegi reportó que, en Chiapas, nueve de 11 sectores económicos registraron aumentos en el ingreso laboral promedio de su población ocupada en ese periodo.

El que observó el mayor crecimiento fue el de servicios diversos, con un alza de 16.7 por ciento, equivalente a 721.44 pesos. En términos monetarios, el ingreso laboral promedio en este sector pasó de cuatro mil 317.52 a cinco mil 038.96 pesos; sin embargo, hubo sectores que no siguieron esta tendencia, como por ejemplo la industria extractiva y de la electricidad, que registró la mayor disminución, con 0.2 pesos, lo que equivale a menos 15 pesos.

En la masa salarial real, es decir, la sumatoria total de los ingresos laborales de las personas ocupadas, la variación trimestral fue de 1.9 por ciento, lo que equivale a una disminución de 196.54 millones de pesos.

A nivel nacional, entre el primer trimestre de 2025 y 2026, la masa salarial real aumentó 17.6 por ciento, ya que pasó de 377 mil 409.65 millones de pesos a 443 mil 723.58 millones. Lo anterior representó un aumento de 66 mil 313.93 millones de pesos en este periodo y, de igual manera, la variación trimestral presentó un incremento de 10.0 por ciento.

INFORMALIDAD. Las estadísticas también revelan que, en la entidad, nueve de cada 10 municipios tuvieron una tasa de informalidad superior a 70 por ciento en el primer trimestre de 2025.

En el primer trimestre de 2025, 177 de los municipios del país registraron tasas de la población ocupada informal en el “estrato muy alto de informalidad laboral” y los municipios con las menores tasas de informalidad se concentraron principalmente en la zona norte.

En la situación de formalidad laboral, durante el primer trimestre de 2026, la población ocupada formal reportó un ingreso laboral mensual de 11 mil 157.72 pesos y la población ocupada informal, de 5 mil 751.41 pesos.

El ingreso laboral real mensual de la población ocupada formal presentó un incremento anual de 4.1 por ciento, mientras que el ingreso de la población ocupada informal creció 6.6 por ciento.

En lo que se refiere a la variación trimestral, el ingreso de la población ocupada formal e informal aumentó 5.2 y 5.4 por ciento, respectivamente.

Atraso histórico ı Foto: Especial