Batean críticas del Movimiento del Sombrero

EL PRESIDENTE del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona, dijo que el Movimiento del Sombrero declinó la invitación que se le hizo para participar en los trabajos orientados a elaborar la reforma electoral local.

La respuesta se dio luego de que la presidenta municipal de Uruapan e integrante de dicha agrupación, Grecia Quiroz García, acusara en redes sociales que la enmienda era un “bloqueo político intencional” para los aspirantes a una candidatura independiente.

“La verdad, qué triste que el movimiento independiente no haya querido sumarse a estas mesas… Se invitó al movimiento independiente, declinó su invitación y ahora resulta que están molestos”, dijo el legislador, integrante de la bancada del Partido del Trabajo.

Planteó que el Movimiento del Sombrero debería decidir entre ser un partido político o ser independientes.

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“Si el Movimiento del Sombrero quiere hacer un Frankenstein: ser independiente pero no independiente, pero sí partido, pero independiente, pues esa figura no existe y es muy abstracta. Ellos tuvieron que haber decidido: convertirse en un partido o ser independientes y, hasta donde tengo entendido, ellos siempre se han llamado independientes”, aseguró, en conferencia de prensa.

Ayer por la tarde, integrantes del Movimiento del Sombrero, encabezados por Grecia Quiroz, irrumpieron de manera violenta en el Congreso estatal para protestar contra la reforma electoral.

En un mensaje en sus redes sociales, la alcaldesa de Uruapan dijo que la reforma está “disfrazada”, ya que aunque ve bien que las elecciones sean anuladas tras comprobarse la participación del crimen organizado y que ningún deudor alimentario pueda ser candidato, no se menciona todo lo negativo que quieren hacer contra las candidaturas independientes.

“Ellos saben el poder ciudadano y el peso que tiene el Movimiento del Sombrero; tienen miedo de que la gente ya despertó y que el pueblo de Michoacán los quiere sacar del poder”, dijo.