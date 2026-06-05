Guardia Civil de Michoacán suma 43 bajas por delito

PASE DE LISTA de la corporación, el 1 de junio pasado.

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), José Antonio Cruz Medina, reconoció que en siete meses de su gestión suman 43 elementos de la Guardia Civil dados de baja por su presunta participación en la comisión de diversos delitos.

En entrevista con medios, el funcionario dijo que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se iniciaron carpetas de investigación en contra de este número de uniformados, como una forma de combatir la impunidad.

El Tip: LA INSTITUCIÓN es la policía preventiva, transformada por el actual gobierno para estrechar la cercanía con la sociedad, la cual incorpora tecnología para evitar corrupción.

“Tenemos 43 carpetas iniciadas con elementos de la Guardia Civil, con investigaciones que también se dan parte a la Fiscalía General del Estado (FGE)”, dijo.

Las declaraciones del funcionario ocurren luego de que recientemente un elemento de la corporación policial del estado fue detenido y se le inició una investigación por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

De acuerdo con las autoridades, el agente estaba vinculado con Wendy Fabiola “N”, La Tía, y con Gerardo “N”, conocido como El Kong o El Congo, a quienes presuntamente proporcionaba información y apoyo para facilitar las actividades de la organización delictiva.

Después de su captura le fueron asegurados teléfonos celulares, dinero en efectivo, diversas dosis de droga y otros indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Además, las autoridades señalaron que también habría facilitado información sobre posibles adquisiciones de armamento y otros recursos para miembros de la estructura delictiva mencionada.

Tras darse a conocer la detención del elemento de la Guardia Civil, el secretario de Gobernación de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que, de ser necesario, se investigará a toda la Guardia Civil en su conjunto, para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo.