Aumenta percepción de inseguridad en dos grandes urbes veracruzanas

En los límites de Xalapa y Actopan se reportó el hallazgo de restos óseos el pasado 10 de junio.

En Veracruz, dos de las ciudades más importantes del estado tuvieron en junio un aumento anualizado en la percepción de inseguridad, métrica consecuente con una oleada de homicidios y desapariciones en la entidad.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que en el puerto de Veracruz, ciudad de gran peso económico y social, la sensación ciudadana sobre inseguridad pública aumentó de 53.0 a 65.2 por ciento entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026, mientras que en Coatzacoalcos, otra de las urbes más importantes, pasó de 69.8 a 77.7 puntos porcentuales.

El Dato: A nivel país, la media de percepción de inseguridad se ubicó en 59.8%, lo que posiciona a Coatzacoalcos y al puerto de Veracruz por encima del promedio de vulnerabilidad.

Otra ciudad que también fue evaluada es Xalapa, la cual tuvo una disminución en la percepción de inseguridad, pues bajó de 64.4 a 58.5 unidades.

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Sin embargo, si se contrasta marzo con junio de 2026, la capital de Veracruz vio un incremento en el indicador, que repuntó de 53.2 a 58.5 por ciento.

Otra de las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es que, en Veracruz, 33.2 por ciento de los habitantes de 18 años y más de Coatzacoalcos considera efectivo al Gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas.

El Tip: Veracruz reporta un acumulado oficial de 447 víctimas de homicidio doloso durante el primer semestre del año. Equivale a un promedio de 2.4 al día.

En tanto, en el caso del puerto de Veracruz, fue de 32.6 por ciento, apenas arriba del promedio nacional, que fue de 30.8 unidades.

En la capital fue de 23.1 por ciento, muy por debajo del promedio nacional y con lo cual se ubicó entre las ciudades con mayor desconfianza en sus autoridades para resolver los problemas.

Otros de los datos refieren que, durante junio de este año, 98.0 por ciento de la población de 18 años y más identificó algún tipo de problema en su ciudad, y el principal fue el de los baches en calles y avenidas.

Las cifras de la ENSU en cuanto a la percepción de inseguridad coinciden con un aumento de los homicidios dolosos en la entidad gobernada por la morenista Rocío Nahle, pues de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de este año se regostaron 395 homicidios dolosos; es decir, tres por ciento más que durante el mismo periodo de 2025, cuando hubo 381.

Apenas hace unos días se localizaron bolsas negras con restos humanos a un costado de la carretera Orizaba-Puebla, en la zona centro de la entidad.

158 desapariciones entre enero y mayo en la entidad.

El hallazgo se registró en un área contigua a la carpeta asfáltica. El fuerte olor que emanaba del sitio alertó a personas que transitaban por la zona, quienes solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911.

El hecho provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado, y la presencia de unidades de seguridad y de servicios periciales generó expectación entre automovilistas que circulaban por el tramo carretero.

No obstante, la gobernadora de Morena minimizó la importancia de dicho hallazgo, al considerar que era un “caso extraño” porque se trataba, según ella, de restos óseos que ya tenían largo tiempo.

“Nos reportaron el caso de cinco bolsas, pero es un caso extraño. Ya lo va a complementar la fiscal, porque son restos óseos que son de larga data”, declaró.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal dijo que hasta ese momento no era posible determinar si se trataba de una o de varias personas, pero que sería un aspecto que habrían de determinar dentro de los estudios que ya se estaban efectuando.

Este hecho no es aislado, ya que también durante la administración de Rocío Nahle, el pasado marzo fueron localizados restos humanos en bolsas negras a la altura del puente Coatzacoalcos, del municipio de la misma nomenclatura.

El hallazgo ocurrió en la calle Río Bravo, un punto estratégico de entrada y salida de la ciudad, el cual graves causó afectaciones a los automovilistas, debido a que el perímetro de seguridad obstruyó parcialmente la circulación y causó un embotellamiento.

El horror se extendió días después, con otro hecho en donde al menos tres hieleras con restos humanos fueron localizadas en diferentes puntos de la ciudad. El primero de ellos ocurrió en la Villa de Allende, donde se confirmó que correspondían a una mujer originaria del Estado de México y que se encontraba desaparecida.

El segundo, en la colonia El Tesoro, en una nevera de unicel, mientras que horas después localizaron otra, sobre la carretera Costera del Golfo, en la salida de Coatzacoalcos.

A nivel estatal y alineado con la tendencia nacional de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, los ciudadanos reportan sentirse más vulnerables en los siguientes entornos de uso diario: Cajeros automáticos en la vía pública, calles de tránsito habitual o vecindarios, transporte público urbano y autopistas interestatales.