Sistema Universal de Salud: Destaca Claudia avance en credencialización

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en atención a las y los adultos mayores, así como a las personas con discapacidad, con el programa Salud Casa por Casa ya se han realizado 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de derechohabientes, quienes, a partir de enero de 2027, comenzarán a recibir las recetas de sus medicamentos por parte de los 20 mil profesionales de la salud encargados de realizar las visitas.

“Me comprometí a que en las visitas iban a recibir su receta para ir por su medicamento, eso ya va a empezar a ocurrir en todo el país”, informó en su conferencia de prensa matutina.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, recordó que este programa fue puesto en marcha el 12 de junio de 2025, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud mediante atención directa y cercana en los hogares, y que del total de las visitas en el país, 11 millones 585 mil 174 corresponden a la primera visita, en la que se elabora el expediente clínico y se realiza una valoración inicial.

El Dato: El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, y el gobernador de Tabasco, Javier May, inauguraron un nuevo acelerador lineal para la atención de cáncer.

Asimismo, en la segunda visita se han efectuado seis millones 78 mil 964 atenciones, donde se realizan pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de toma de signos vitales, peso, talla y evaluación nutricional. Además, ya inició la tercera etapa, con 741 mil 874 visitas enfocadas en el seguimiento de enfermedades, orientación sobre servicios universales de salud y apoyo en procesos de credencialización.

Asimismo, la titular del Ejecutivo federal destacó el avance de la credencialización del Servicio Universal de Salud, para derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad Permanente, cuyo registro podrá realizarse hasta el 14 de noviembre en los dos mil 136 módulos que estarán ubicados en los 24 estados.

Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia permitirá a la población recibir atención médica en cualquier institución pública del país, independientemente de su derechohabiencia.

“¿Por qué es importante la credencial? Porque para poder asistir a un sistema o a otro necesitamos digitalizar el expediente médico; es decir, que todo sea digital, que todo sea automático, que no quede solamente en el papel, para que un médico en el IMSS pueda ver el Expediente Médico, aunque seas del IMSS Bienestar. Eso es indispensable.

“Entonces, a partir de ahora aumentamos los módulos para la credencialización del Servicio Universal de Salud. Les va a llegar por su teléfono a los adultos mayores adónde tienen que dirigirse, en un mensaje de SMS y también a través de las enfermeras que van a visitarlos en Salud Casa por Casa”, puntualizó.

MEJOR ATENCIÓN. Más adelante el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, realizaron un enlace durante la conferencia para informar sobre las obras de modernización y ampliación del Hospital Regional Número 1 en Cuernavaca, el más emblemático en el estado y que actualmente cuenta con más de 400 camas censables y no censables.

Robledo explicó que desde 2024 se llevó a cabo una intervención integral con una inversión de 91 millones de pesos, que incluyó trabajos desde el tercer hasta el onceavo piso del inmueble.

“Entre otras cosas se ganaron 44 camas de hospitalización en donde antes había oficinas administrativas”, detalló.

Reportan baja de 44% en homicidios dolosos en el país

| Por Claudia Arellano

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó ayer que, al corte de mayo, desde el inicio de su administración, el país reportó una caída de 44 por ciento en los homicidios. Estos indicadores, dijo, serán detallados este miércoles en un informe del Gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, adelantó que se darán a conocer los resultados correspondientes al mes de mayo, así como las estrategias operativas que han permitido disminuir los índices de violencia.

“Vamos a dar un avance de los resultados de mayo y muy importante porque, miren, hay una reducción de homicidios del 44 por ciento”, afirmó.

La mandataria Claudia Sheinbaum en conferencia presidencial ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria explicó que el informe no sólo incluirá cifras, sino también detalles sobre las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional que han contribuido a la reducción de delitos de alto impacto. Destacó particularmente los casos de Guanajuato y Nuevo León, entidades donde aseguró que se han registrado reducciones importantes en homicidios dolosos: “Cómo fue que disminuyeron los homicidios en Guanajuato, qué fue lo que se hizo; cómo fue que disminuyeron los homicidios en Nuevo León; cómo trabaja el Gabinete de Seguridad”.

El Dato: Abril pasado fue el cuarto mes del año con menos crímenes en los últimos 11 años, y por cuatrimestre fue el más bajo desde 2016.

Asimismo, indicó que se darán detalles sobre detenciones de funcionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones delictivas, además de los procesos de investigación realizados en diversas entidades.

Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y destacó la labor de los elementos que diariamente enfrentan a grupos criminales.

“Es un trabajo muy intenso el que ha hecho el gabinete, de mucha coordinación, con personas muy valientes que enfrentan todos los días mafias de delincuencia y que han ido dando resultados”, expresó la mandataria.

El último dato ı Foto: Especial

Aunque reconoció que aún existen retos pendientes en materia de seguridad, la Presidenta puso como ejemplo el caso de Guanajuato, donde aseguró que se logró reducir el promedio de homicidios dolosos diarios.

“Cómo es que se logró pasar de 12 homicidios diarios a cuatro homicidios diarios en Guanajuato; a quién se detuvo; cómo se hizo esa investigación”, comentó.

En el más reciente reporte emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que encabeza Marcela Figueroa, se informó que durante la tercera semana de mayo de 2026, se registraron 304 homicidios. Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 25 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 130 homicidios en el país: 45 casos el viernes 22 de mayo, 43 el sábado 23 y 42 el domingo 24. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registró 304 entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo de 2026, lo que representa un incremento de 8.57 por ciento respecto a la semana anterior, periodo en el que se contabilizaron 280 casos.