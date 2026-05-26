IMSS-Bienestar inaugura acelerador lineal en Tabasco; ofrecerá atención oncológica gratuita y especializada

El director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguraron un nuevo acelerador lineal en la entidad, equipo que permitirá brindar atención especializada contra el cáncer de manera gratuita a pacientes sin seguridad social.

Durante el acto inaugural, el cual fue transmitido desde un enlace de Tabasco a Palacio Nacional, en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Svarch Pérez destacó que la puesta en marcha de este equipo representa un avance histórico para el sistema de salud pública en el sureste del país.

“Este acelerador representa un hito en la atención a la población sin seguridad social; es el primer acelerador lineal en el estado y el más avanzado en el sureste”, señaló.

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El funcionario federal explicó que el nuevo equipo permitirá ofrecer tratamientos altamente especializados, principalmente para pacientes con cáncer, sin costo alguno para las familias tabasqueñas.

“Como dijo el señor gobernador, atención altamente especializada para nuestros pacientes y de forma 100 por ciento gratuita. Recuerden que un procedimiento privado no menor a los 150 mil pesos, gracias a su gobierno, hoy se garantiza de forma gratuita”, afirmó.

Svarch Pérez subrayó además que uno de los principales objetivos del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum es consolidar un sistema de salud pública basado en la gratuidad y el acceso a tecnología médica de alta especialidad.

“Lo que usted nos ha orientado y pedido es que la salud pública se caracterice por la gratuidad y por la implementación de tecnologías de punta”, expresó.

Por su parte, el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en Tabasco forma parte de la consolidación del sistema de salud impulsado por la Cuarta Transformación.

“Vamos consolidando el sistema de salud en la transformación que iniciamos y en la consolidación de la transformación que usted encabeza, presidenta”, dijo.

El mandatario estatal explicó que además del acelerador lineal, los hospitales de IMSS-Bienestar en la entidad cuentan con tecnología avanzada para monitorear permanentemente la evolución de los pacientes durante procedimientos médicos especializados.

“Tenemos también la proyección de los parámetros vitales del paciente, lo que permite detectar cualquier situación anómala en la evolución del paciente”, comentó.

May Rodríguez enfatizó que este tipo de tratamientos y cirugías, cuyo costo en hospitales privados puede ascender a cientos de miles de pesos, serán completamente gratuitos para la población usuaria del sistema IMSS-Bienestar.

“Ellos lo merecen y nosotros estamos para ayudarlos”, concluyó.

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FGR