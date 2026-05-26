Avanza credencialización del Servicio Universal de Salud con derechohabientes de adultos mayores: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que avanza la credencialización al Servicio Universal de Salud, ahora con las y los derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad Permanente, cuyo registro podrá realizarse hasta el 14 de noviembre en los 2 mil 136 módulos que estarán ubicados en los 24 estados federalizado.

“Estamos credencializando en este momento a todas y todos los adultos mayores. ¿Para qué? Para el Servicio Universal de Salud. ¿Qué ventaja va a tener ser parte del Servicio Universal de Salud con la credencial? Que van a poder ir a cualquier Centro de Salud a atenderse, independientemente de la derechohabiencia. Además, si tienen alguna urgencia, van a poder ir a cualquier hospital, independientemente de la derechohabiencia. Y también para algún tipo de padecimiento, como, por ejemplo, diálisis, van a poder ir también a cualquier lugar. Vamos a empezar con los adultos mayores y después vamos a ir con toda la población, con todo el país. ¿Por qué es importante la credencial? Porque para poder asistir a un sistema o a otro necesitamos digitalizar el Expediente Médico; es decir, que todo sea digital, que todo sea automático, que no quede solamente en el papel, para que un médico en el IMSS pueda ver el Expediente Médico, aunque seas del IMSS Bienestar. Eso es indispensable“.

“Entonces, a partir de ahora aumentamos los módulos para la credencialización del Servicio Universal de Salud. Les va a llegar por su teléfono a los adultos mayores adónde tienen que dirigirse, en un mensaje de SMS y también a través de las enfermeras que van a visitarlos en Salud Casa por Casa”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal también destacó que, en atención a las y los adultos mayores, así como a las personas con discapacidad, con el programa Salud Casa por Casa ya se han realizado 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de derechohabientes, quienes, a partir de enero de 2027, comenzarán a recibir las recetas de sus medicamentos por parte de los 20 mil profesionales de la salud encargados de realizar las visitas.

“Me comprometí a que en las visitas iban a recibir su receta para ir por su medicamento, eso ya va a empezar a ocurrir en todo el país”, agregó.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que para el registro de las personas adultas mayores y con discapacidad necesitarán acudir con su Identificación Oficial, comprobante de domicilio, teléfono y se realizará según la letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

En la primera y tercera semana de cada mes:

Lunes - A, B

Martes - C

Miércoles - D, E, F

Jueves - G

Viernes - H, I, J, K, L

Sábado - Rezagados

En la segunda y cuarta semana de cada mes:

Lunes - M

Martes - N, Ñ, O, P, Q

Miércoles - R

Jueves - S, T, U

Viernes - V, W, X, Y, Z

Sábado - Rezagados

Recordó que, con la credencial del Servicio Universal de Salud, se dará acceso a urgencias y continuidad de hospitalización, atención en casos de infartos o cerebrovasculares, continuidad de tratamiento, vacunación y consultas de atención primaria en la unidad más cercana al domicilio.

Respecto a la prescripción de medicamentos con Salud Casa por Casa, García Dobarganes, detalló que el personal de salud podrá recetar 22 tipos de medicamentos para atender los padecimientos crónicos más frecuentes. Para recibir el tratamiento, en zonas rurales las y los derechohabientes podrán acudir a las tiendas de Alimentación para el Bienestar, y en zonas urbanas se colocarán dispensadores automatizados, mientras que en caso de que una receta no sea surtida se contará con una red de farmacias para garantizar el abasto.

Salud Casa por Casa: 18.4 millones de visitas realizadas

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, resaltó que de las 18.4 millones de visitas realizadas con Salud Casa por Casa, 11 millones 585 mil 174 fueron para la elaboración del expediente clínico; 6 millones 78 mil 964 para detección de glucosa, colesterol, triglicéridos y toma de signos vitales y 741 mil 874 para la promoción y prevención de la salud; al término del 2026 se estima que serán 30 millones de visitas.

El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia detalló que con Salud Casa por Casa más de 10 mil derechohabientes han sido referidos a las unidades de urgencia en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, además de que se han realizado 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

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FGR