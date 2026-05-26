Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal con licencia de Sinaloa, acude a FGR para rendir entrevista

Dámaso Castro acude a la Fiscalía General de la República.

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, acudió a la sede en Culiacán de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender el citatorio de la institución por los señalamientos que hizo Estados Unidos en su contra, los cuales los vinculan con el crimen organizado.

A la salida de su cita en la sede estatal de la FGR, Castro Saavedra dio breves declaraciones a los medios de comunicación, en donde aseguró que confía en las investigaciones e instituciones, y que esperará la integración de la carpeta.

“Nos citaron y atendemos la citación… Estamos al pendiente y vamos a esperar”, dijo Castro Saavedra.

🚨#ÚltimaHora | Se presenta Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, ante la FGR



Dice ser inocente, rechaza las acusaciones de Estados Unidos y añade que confía en las instituciones.



Niega estar en contacto con los otros señalados.



Menciona que… pic.twitter.com/qXuOXpktxO — Azucena Uresti (@azucenau) May 26, 2026

Sobre el desarrollo de las investigaciones, aseguró que confía en el “trabajo honesto” que llevó a cabo como funcionario, pero insistió en que esperará al avance de las investigaciones.

Ante la pregunta de si se declaraba inocente y rechazaba las acusaciones de Estados Unidos, el vicefiscal con licencia se limitó a responder: “Sí, así es… Tenemos confianza en el trabajo nuestro”.

No obstante, Dámaso Castro limitó sus declaraciones a la prensa, pues, aseguró no quiere intervenir en la integración de la carpeta de investigación.

“Hay que reservar el tema, tenemos que respetar la integración de la carpeta. Vamos a esperar la investigación”, aseguró.

Por esto mismo, evitó responder si tenía conocimiento de la asistencia de otros de los funcionarios citados con motivo de la misma investigación: “No, no [tengo conocimiento]. Nada más a mí”, dijo.

La asistencia de Castro Saavedra a la sede estatal de la FGR ocurre el mismo día que el gobernador con licencia de Culiacán, Rubén Rocha Moya, atendió su cita.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Así lo informó Rocha Moya en sus redes sociales, donde aseguró que cumplió con la citación debido a que confía en las instituciones de justicia del país.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en X.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, abundó el gobernador con licencia.

¿Quiénes son los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por EU?

Rubén Rocha Moya , gobernador con licencia de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez , senador

Juan de Dios Gámez Mendívil , presidente municipal con licencia de Culiacán

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa (se entregó)

Dámaso Castro Zaavedra : Vicefiscal General del Estado de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés : Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez : ídem

Gerardo Mérida Sánchez : Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024 (se entregó y se declaró no culpable)

José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”): Exsubdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa (2017-2022)

Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”): Excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán

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