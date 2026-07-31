Sheinbaum apoya cierre de escuelas militarizadas: permitían abusos

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la medida que tomó la SEP para clausurar las escuelas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a la medida que tomó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para clausurar las escuelas militarizadas en todo el país.

La mandataria federal comentó que este tipo de planteles justificaban dinámicas abusivas con objetivos como inculcar disciplina entre los estudiantes, lo cual subrayó que no debe de dejarse pasar, sobre todo a raíz de la muerte de una adolescente de 13 años en uno de dichos planteles localizado en Tamaulipas.

El Tip: LA ACADEMIA Militarizada Ignacio Zaragoza es una escuela particular fundada hace 88 años en la ciudad de Puebla y atiende desde preescolar hasta universidad.

“Y es muy triste lo que pasó ahí en Tamaulipas y se está atendiendo. Y es muy buena la decisión que toma la SEP, porque con el pretexto de la disciplina, pues hay abusos y eso no puede permitirse”, declaró Sheinbaum Pardo.

Añadió que en la educación es donde se aprenden los límites, pero, sobre todo, es un espacio de construcción de la libertad y no debe permitirse ningún tipo de abuso en contra de los menores, dijo.

“La educación, es cierto, es una parte de aprender límites, pero es, sobre todo, un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces, no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez”, expuso la titlar del Ejecutivo.

Adelantó que, en los próximos días, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, informará sobre cuántas escuelas ofrecen este tipo de educación.

ASPECTO de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza. La dirige Daniel Guzmán, de 71 años, quien se presenta públicamente como médico, contador y abogado. ı Foto: Especial

HONOR, NO PALABRAS. A pesar del anuncio de la SEP, que ordenó el cierre de las escuelas militarizadas en el país, y de que comenzó ayer la clausura de su plantel, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, localizada en Puebla, anunció que continuará operando, “formando generaciones llamadas a servir con dignidad a México”.

En un mensaje que colocó ante la opinión pública, la institución refirió que “las puertas de nuestra academia han permanecido y permanecerán abiertas para quienes creen que el honor no es una palabra, sino una forma de vivir”.

En cuestión de horas, la escuela eliminó la palabra “militarizada” de su nombre, modificó sus redes sociales y cubrió con pintura la denominación original en la fachada de su plantel, ubicado sobre la 17 Norte, entre 2 Poniente y avenida Reforma, en la capital poblana.

En respuesta, el representante legal de la SEP, Eurípides Flores, fue enfático al afirmar que retirar la palabra “militarizada” no es suficiente para permitir que la escuela continúe impartiendo clases.

Explicó que el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) se otorga con base en el plan de estudios registrado por cada institución y sostuvo que el modelo educativo de la academia, al estar sustentado en un esquema militar, no cumple con los criterios autorizados.

EN DOS TERCIOS DEL PAÍS. Las escuelas militarizadas dejarán de operar en México, luego de que la SEP anunció que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, ya no estará permitido que instituciones educativas ofrezcan servicios bajo este modelo, por lo que deberán modificar su operación o cerrar sus instalaciones de manera definitiva.

Un recuento elaborado por La Razón, con datos de la Secretaría de Educación Pública, permite observar que en el país hay 44 escuelas con registro vigente, públicas y privadas, que ofrecen una educación militarizada y que están distribuidas en 20 entidades de la República, que representan casi dos tercios del país.

Su cierre se dispuso después de que una menor de edad murió durante la realización de un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz (particular), tras sufrir presunto maltrato y violencia física dentro del plantel ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas.

De acuerdo con los datos reportados por Educación Pública, ahí mismo, en Tamaulipas, se tiene el reporte de otras dos instituciones que ofrecen educación militarizada; se trata del Bachillerato Reynosa, así como del Colegio Militarizado Niños Héroes. Éste último, al igual que la Academia Militarizada de Marina Doenitz, es privado.

DISTRIBUCIÓN DE DISCIPLINA DE TIPO CASTRENSE ı Foto: Especial

A juicio, 2 coacusados del feminicidio de una menor

| Por Alan Gallegos |

UNA JUEZ vinculó ayer a proceso penal a Jorge Luis “N” y a Estrellita “N”, por su probable participación en el feminicidio de una adolescente de 13 años durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas.

La juzgadora determinó que ambos, él acusado de omisión y ella como autora material del asesinato, deben seguir en prisión preventiva en el Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

3 personas procesadas hay por el asesinato en Cd.Madero

La audiencia, que se reanudó a las 9:00 horas después de un compás de varios días, duró más de tres horas y fue acompañada por fuertes medidas de vigilancia.

Como medida de seguridad, ambos imputados permanecieron en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, por lo que no comparecieron de manera presencial ante la jueza que encabezó la diligencia desde la sala de audiencias.

Jorge Luis “N” y Estrellita “N” fueron detenidos en un operativo realizado entre la noche del sábado 25 de julio y la madrugada del domingo 26 de julio en distintos puntos del municipio de Altamira, para ser ingresados al Centro Integral de Justicia, donde tuvieron el primer acercamiento con la jueza.

La audiencia se realizó tras diversas protestas de familiares y amigos de la tercera detenida del caso, Danna Yanina “N”, quien también fue vinculada a proceso.

El padre de la víctima, Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, expresó su confianza en que el Poder Judicial de Tamaulipas resuelva conforme a las pruebas presentadas por la fiscalía.

“Estoy muy satisfecho. Esta no es una carpeta vacía; hay demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo y existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los implicados”, declaró ante medios de comunicación.