Sede central del INE será usada como estacionamiento para el inicio del Mundial 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que su personal de la sede central en Viaducto Tlalpan trabajará a distancia el próximo jueves 11 de junio, fecha en que inicia el Mundial 2026, pues sus instalaciones serán usadas como estacionamiento para invitados de la FIFA.

La consejera electoral Carla Humphrey explicó que la decisión fue tomada tras solicitudes de autoridades de seguridad, y ante la cercanía de sus oficinas con el Estadio Ciudad de México, donde se realizará el partido inaugural.

La decisión, dijo, también se tomó ante la expectativa de una fuerte carga vehicular en la zona debido al partido inaugural, por lo que el organismo optó por implementar trabajo remoto para facilitar la movilidad y evitar afectaciones a sus actividades.

TE RECOMENDAMOS: Antes de inicio de Copa Claudia Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana a tres días del inicio del Mundial 2026

“Tuvimos requerimientos de autoridades de esta ciudad para hacer uso del estacionamiento de la sede central del INE y también para tomar distintas medidas dada la cercanía del Instituto Nacional Electoral con el estadio”, señaló.

Instituto Nacional Electoral. ı Foto: Cuartoscuro

Humphrey Jordan detalló que durante la semana pasada se realizaron los preparativos necesarios para que las distintas áreas pudieran operar de manera remota, incluyendo el traslado de documentación y equipo de cómputo.

“Lo que se estuvo haciendo la semana pasada es precisamente tomar todas las determinaciones para poder trabajar en casa. La Secretaría Ejecutiva estuvo tomando medidas con todas las áreas para que pudieran llevarse la documentación y los equipos de cómputo para trabajar a distancia”, indicó.

La consejera explicó que la medida responde también a la intención de colaborar con las autoridades para disminuir la presión vehicular que se espera en los alrededores del inmueble.

“La determinación que tomamos las y los consejeros electorales fue, derivado de las solicitudes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, colaborar con desahogar la llegada de quienes van a asistir a los partidos en una sede muy cercana al Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

La consejera electoral Carla Humphrey Foto|Cuartoscuro

No obstante, aclaró que la medida aplicará únicamente para la sede central del organismo y no implicará la suspensión de trámites ciudadanos.

Humphrey precisó que los módulos de atención ciudadana continuarán operando con normalidad y que las citas programadas para trámites relacionados con la credencial para votar seguirán atendiéndose.

“Se busca que las citas que ya estaban programadas para los módulos se mantengan. La idea es seguir trabajando”, sostuvo.

Estadio Banorte, también conocido como Estadio Ciudad de México, sede en la capital mexicana del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT