Gobierno de May deja en opacidad gastos y logros de súper-policía

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco (SSPC) negó tener información sobre el gasto que significó la compra de herramientas y vehículos destinados a la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, policía “de élite” que creó el gobernador Javier May Rodríguez en 2025 y que, se dijo, buscaba “reforzar las acciones de seguridad para alcanzar la paz” en la entidad.

También omitió informar sobre el contenido del impacto que la FIRT ha representado en la seguridad pública y la paz de la entidad, desde su creación en marzo del año pasado.

El Dato: La FIRT inició operaciones con 254 efectivos (con capacidad de escalar hasta 500). Se divide en células de inteligencia, agentes tácticos estatales y fuerzas federales.

Como respuesta a una solicitud de información, en un documento firmado por el director general de Administración de la dependencia estatal, cuyo nombre aparece testado, refirió que la institución no cuenta con los datos requeridos, “toda vez que no existe un mecanismo de identificación presupuestal específico que permita identificar el monto destinado para la FIRT”.

Añadió que “es de importancia enfatizar que las áreas usuarias (operativa en el caso que nos ocupa) son quienes, estimando las necesidades de la operatividad, determinan qué vehículos automotores adquirirán, las características y especificaciones que deben reunir, considerando como unidad administrativa su propia asignación presupuestal, la cual se le informa a cada inicio del ejercicio fiscal correspondiente”.

Sin embargo, la SSPC-Tabasco no mencionó a qué área administrativa se le debe dirigir la solicitud para la entrega de información, y tampoco señaló que no sea de su competencia.

El 11 de marzo de 2025, el gobernador Javier May Rodríguez dio el banderazo de inicio a las operaciones de la FIRT Olmeca, un agrupamiento de “élite conformado por mujeres y hombres de corporaciones estatales y federales altamente capacitados y entrenados”.

205 desapariciones se registraron en la entidad en 2025

En aquella oportunidad, detalló que el nuevo cuerpo especializado de seguridad estaría compuesto por 254 de los mejores efectivos de todas las instituciones policiales, además de vehículos blindados –entre ellos, unidades tipo Rhino, Alacrán y Cobra–, patrullas, una unidad C2, drones de inteligencia, binomios canófilos y un helicóptero.

En la misma solicitud se pidió a la Secretaría entregar los principales resultados en materia de seguridad, desde la creación de la FIRT a la fecha; sin embargo, La Razón tampoco obtuvo respuesta.

No obstante, la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establece que, durante 2024, año en el que el morenista Javier May llegó a la gubernatura, se reportaron 707 homicidios dolosos en Tabasco.

A pesar de la creación de la FIRT, para 2025, primer año completo del gobierno de May Rodríguez, los asesinatos aumentaron en comparación con 2024, ya que se registraron 760 casos.

El Tip: La Iglesia llamó a la sociedad a recuperar la caridad, el respeto y el amor al prójimo ante los homicidios y la discriminación contra adultos mayores en Tabasco.

En lo que va de 2026, la violencia no ha cedido, pues se reportan 292 homicidios con datos preliminares al 20 de julio, con corte al 30 de junio, incluidas varias jornadas de violencia en las que se reportaron la quema de negocios y el hallazgo de restos humanos mutilados.

También las masacres ­—definidas éstas como el asesinato, en un solo evento, de tres o más personas— tuvieron un incremento del doble, al contrastar 2024 y 2025, de acuerdo con las cifras elaboradas por la organización Causa en Común.

De acuerdo con el reporte “Galería del horror, atrocidades y eventos de alto impacto”, en 2024 se reportaron tres casos de masacres en Tabasco, mientras que al año siguiente la cifra creció a seis, con lo cual se ubicó como uno de los estados que tuvieron un mayor incremento en este fenómeno.

HOMICIDIO DOLOSO ı Foto: Especial

En el presente año, en abril, fueron hallados en hieleras restos humanos mutilados de dos personas en el municipio de Centro. Éstos fueron localizados a la altura de Macultepec, además de que también fue encontrado un cuerpo con signos de violencia y tortura en la ranchería Plátano y Cacao, ambos en el municipio de Centro, cuya cabecera municipal es la capital Villahermosa.

La crisis de inseguridad en Tabasco ha llegado a tal punto que, tan sólo en los primeros dos años de gestión de Javier May, la titularidad de la Secretaría de Seguridad del estado ha tenido a tres personas encargadas.

Se trata de Víctor Hugo Chávez Martínez, quien presentó su renuncia al cargo el 15 de febrero de 2025, tan sólo cinco meses después de que Javier May tomó protesta como gobernador.

RESPUESTA de las autoridades de Tabasco ante la petición de La Razón. ı Foto: Especial

Posteriormente, fue anunciado como secretario de Seguridad Sefarín Tadeo Lazcano, quien el pasado 26 de mayo de 2026 dejó el cargo y en su lugar fue nombrado Alejandro Leal López, actual encargado de la seguridad en la entidad.