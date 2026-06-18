Ecatepec celebra Festival Turístico Nacional con artesanos de México

La explanada municipal de San Cristóbal Centro se transforma en un escaparate cultural que celebra el orgullo y las raíces del arte popular mexicano.

Ecatepec se convierte en el epicentro de la tradición y el arte mexicano con la inauguración del Festival Turístico Nacional2026. Bajo el nombre "Ecatepec, tierra de encuentro y raíces", el evento abre sus puertas a una experiencia cultural inigualable para miles de familias.

Del 18 al 21 de junio, la explanada municipal de San Cristóbal Centro alberga a más de 220 artesanos de Michoacán, Hidalgo y municipios mexiquenses. Los visitantes exploran una vasta oferta de artesanías, gastronomía típica, música y presentaciones artísticas, de 9:00 a 19:00 horas.

Destacan relevancia del trabajo manual en la era digital

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss, al inaugurar el festival, destacó la relevancia del trabajo manual en la era digital.

“Los artesanos emergen y recuerdan la importancia de trabajar con las manos”, afirmó. Subrayó que ellos “transforman la materia en arte, hacen memoria, hacen historia viva".

Angélica Quijano Hernández, directora de Desarrollo Económico de Ecatepec, invitó a la comunidad a celebrar el orgullo artesanal. “Descubran las manos que crean arte, los sabores que nos unen y las tradiciones que mantienen viva nuestra identidad”, expresó.

María del Rosario Lizalde Vázquez, titular del Área de Artesanía y Turismo local, enfatizó el derecho de los ecatepenses al turismo social. El festival, con expresiones culturales de Michoacán, Hidalgo y municipios como Chimalhuacán o Teotihuacán, acerca estas tradiciones a la gente.

Neida Naranjo Baltazar, representante de Hidalgo, resaltó cómo la cultura une a los pueblos, generando diálogo y cercanía. Desde Michoacán, Johan Armando Padilla Zúñiga de la Casa de Artesanías, invitó a conocer las 16 ramas artesanales de su estado, exhibiendo madera, laca, textiles y alfarería.

Más de doscientos veinte creadores de diversas entidades se congregan para exhibir piezas únicas de alfarería, laca, madera tallada y textiles finos. ı Foto: Especial.

Festival fortalece la identidad cultural

El festival es un espacio de encuentro que fortalece la identidad cultural y el desarrollo comunitario. Cada pieza artesanal cuenta una historia de dedicación y orgullo.

Como reconocimiento a las delegaciones, se entregó una pieza creada por Fermín Zárate Trujillo y el equipo de Pochote Cerámica, artesanos de Ecatepec. Su obra simboliza el talento local y la capacidad de las manos ecatepenses para trascender generaciones, convirtiendo las tradiciones en arte vivo.

Entre los asistentes estuvieron la alcaldesa de Chimalhuacán, Xochitl Flores Jiménez; la diputada federal Xóchitl Arzola Vargas; y la directora de Turismo de Texcoco, Roxana Espinoza Olivares, junto a integrantes del Ayuntamiento de Ecatepec, reafirmando el apoyo intermunicipal.

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JVR