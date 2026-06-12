Ecatepec estrena Sendero Seguro y Paseo Cultural con esculturas del Mundial de Futbol

Un gran Sendero Seguro de casi dos kilómetros de longitud fue habilitado por el gobierno de Ecatepec en la carretera libre México-Pachuca, a la altura del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Cuarta Sección, donde también fue creado el Paseo Cultural con nueve esculturas monumentales de cartonería alusivas al Mundial de Futbol.

“Es un paseo con motivo del ‘pambol’. No solamente son las esculturas, fue toda la iluminación, se hizo todo un Sendero Seguro de casi dos kilómetros, guarniciones y banquetas de aquel lado y repavimentación de la antigua carretera a Pachuca gracias a nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez”, relató la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien recorrió el lugar junto con vecinos.

Agregó: “Y de este lado hemos iluminado nosotros, intervenido toda una zona que era peatonal y estaba invadida, llenar de luz, recuperar este espacio con limpieza, intervención artística y actividad. Todos los vecinos hoy hablan de que es un lugar completamente, radicalmente distinto y que hoy lo disfrutan. Y con actividades culturales y deportivas esto va a ser muy grande, lo merecen los vecinos, tener espacios bellos, tranquilos para el esparcimiento y la recreación”.

Transforman antigua carretera México-Pachuca en un Sendero Seguro

Cisneros Coss recorrió con colonos el nuevo Sendero Seguro de la antigua carretera México-Pachuca, que incluye también la lateral de terracería de esta vialidad, el cual inicia en Los Héroes Ecatepec Cuarta Sección y concluye en el entronque con el Puente de Fierro, donde fue instalado el Paseo Cultural con las figuras mundialistas.

Este tramo de casi dos kilómetros anteriormente estaba en la oscuridad y ahora luce totalmente iluminado, pues la Dirección de Servicios Públicos del gobierno municipal instaló luminarias, lo que brinda mayor seguridad a la población, pues más luz inhibe la comisión de delitos.

El espacio fue intervenido también con banquetas, guarniciones, pavimento y limpieza, lo que lo convirtió en un Sendero Seguro más en Ecatepec, totalmente iluminado.

El gobierno municipal notificó a propietarios de negocios que invaden con vehículos la calle lateral de terracería paralela a la carretera México-Pachuca, quienes deben retirar las unidades y otros objetos que obstaculizan el tránsito por la vía pública.

Paseo Cultural Mundialista en Ecatepec

El Sendero Seguro fue adornado con las nueve esculturas monumentales de cartonería, instaladas en el entronque con el Puente de Fierro-Albarradón: Guerrero de Fuego, Ajolote Abrazando al Mundo, Ehécatl la Pasión del Futbol, Pepito Bambolero, Eca-Ajolota (de 9.5 metros de altura), El Juego de la Pelota, La Diosa Pambolera, Atlante y Chac Gool, elaboradas por destacados artistas y colectivos del Estado de México y Ciudad de México.

Benjamín González Pérez, responsable de los Tonallis Ecatepec, detalló que Diosa Futbolera es un homenaje a niñas y niños que juegan futbol en los llanos del municipio y el Juego de la Pelota recuerda el ritual de los antiguos mexicanos, además de que el rostro de la Eca-Ajolota color rosa tiene rasgos de mujer indígena y el Chac Gool rememora la figura de ChacMool hallada en Ecatepec.

La intervención integral incluyó la creación de guarniciones, banquetas, repavimentación y una estrategia de iluminación para la seguridad peatonal. ı Foto: Especial.

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JVR