Llevan más agua potable a Ecatepec

LA PRESIDENTA municipal de Ecatepec, Estado de México, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha el pozo San Agustín, reperforado y rehabilitado con tecnología de punta para abastecer de agua potable a 43 mil habitantes de tres colonias, además de que es el cuarto controlado con telemetría desde una tablet.

Al inicio de su administración, la munícipe informó que muchos de los pozos los encontraron colapsados, devastados, con huachicoleo de agua y con válvulas cerradas, por lo que realizaron trabajos exhaustivos para echarlos andar y rescatar la infraestructura.

Explicó que el pozo San Agustín fue abandonado por años, por lo que fue reperforado 200 metros más para dotar agua de calidad a los habitantes de las colonias San Agustín Primera, Segunda y Tercera secciones, por lo que ahora producirá 35 litros por segundo.

“Antes estaba a 100 metros de profundidad. Hoy está a 300 metros para darnos agua y agua de calidad. Obviamente, hay que tener todos los parámetros y normas que se tienen que cumplir”, dijo.

Cisneros Coss destacó que se trata de la cuarta perforación de 11 que echarán andar con tecnología de punta, por lo que cuentan con telemetría y se controlarán desde una tablet o un teléfono celular.

Comentó que 70 por ciento de las obras que está realizando el gobierno municipal son con recursos propios, “por eso estamos avanzando. En menos de año y medio ya tenemos cuatro pozos”.