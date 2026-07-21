Porcicultores mexicanos advierten crisis de rentabilidad y piden mesa de atención al Gobierno

La Organización de Porcitultores Mexicanos (Opormex) aseguró que el sector enfrenta una crisis de rentabilidad que compromete la subsistencia, principalmente, de pequeñas y medianas granjas, como consecuencia de una disminución del precio al cerdo en alrededor de una tercera parte, así como de las dinámicas en el mercado exterior, pero también por las políticas adoptadas por el gobierno para mantener los precios bajos de alimentos a la población.

La asociación aseguró que el precio que se paga a los productores cayó en 30 por ciento durante este año, que aparte forma parte de una disminución sostenida previamente y que de mantenerse, asegura, el país podría enfrentarse en el corto plazo al cierre de centros productores y, en consecuencia, la pérdida de empleos con “afectaciones graves” para pequeños y medianos porcicultores, además de que las comunidades rurales que viven de esto también lo enfrentarían.

“La eficiencia, la sanidad, la productividad y la administración son indispensables para competir, sin embargo, existe un punto en el que ninguna mejora productiva puede compensar un mercado que paga por debajo de los costos de producción. El problema ya dejó de ser exclusivamente productivo y se ha convertido en una crisis de rentabilidad, permanencia y seguridad alimentaria”, sostuvo.

Señaló que no todos los productores cuentan con la misma capacidad financiera para enfrentar estas complicaciones, de las cuales ven como origen ciertas “distorsiones” provocadas incluso por el mercado exterior.

Y es que señalaron entre las causas el crecimiento de las importaciones y que la oferta de productos porcícolas en el mercado internacional incrementó.

“Estamos conscientes de que esta situación responde a una combinación de factores. Por un lado, el crecimiento de las importaciones y la presión de los mercados internacionales han incrementado la oferta disponible. A esta situación se suma el crecimiento de las importaciones. De mantenerse esta tendencia, en 2026 México podría superar el 46% del volumen importado durante 2025 y profundizar su dependencia del exterior”, expusieron.

No obstante, también señalaron que dentro del país se registra un debilitamiento en la dinámica económica que, a la vez, ha llevado a la reducción del consumo de bienes nacionales, lo cual ha limitado la capacidad de la demanda para absorber la oferta, es decir, que el país tampoco cuenta con la capacidad financiera para consumir o comprar los productos porcícolas nacionales.

En ese sentido, también refirieron que las políticas echadas a andar por el Gobierno para garantizar que los alimentos a la población se mantengan a precios accesibles no pueden basarse en un “sacrificio económico” para el sector primario ni tampoco en beneficios únicos para quienes tienen mayor capacidad productiva.

Ante tal escenario, pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instalar con inmediatez una mesa de atención junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la de Economía y la de Hacienda y Crédito Público, en la que se cuente con la participación directa de los productores y se establezcan acciones concretas, responsables y con resultados verificables.

“OPORMEX no está solicitando privilegios, precios concertados ni medidas contrarias a la competencia, estamos exigiendo una política pública que reconozca la emergencia, proteja las capacidades productivas nacionales y permita competir en condiciones equilibradas”, dijeron.

Sugirieron como ruta que se revisen los flujos de importación que afectan al mercado nacional, que se defienda la producción mexicana, se implemente un fortalecimiento a las capacidades del sector y también que se cuente con un sistema público de información que permita analizar con transparencia la formación de precios, los volúmenes de importación y los márgenes existentes a lo largo de la cadena.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL