Evalúa medidas preventivas

Brote de ‘pseudorrabia’ porcina en EU levanta alertas en México; exigen reforzar medidas contra propagación

El brote detectado en Iowa encendió alertas en el sector porcino mexicano, que advierte sobre el riesgo de propagación por la alta capacidad de transmisión del virus

La comercialización de carne de cerdo mexicana registra números positivos.
La comercialización de carne de cerdo mexicana registra números positivos. Foto: Especial
Por:
Yulia Bonilla

Un brote de la Enfermedad de Aujeszky, también conocida como pseudorrabia, en una granja estadounidense ha hecho que las alertas se enciendan entre porcicultores mexicanos, que ya exigieron a las autoridades reforzar las medidas para evitar que esta afección llegue y se propague dentro del territorio nacional.

El 30 de abril, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), notificó por medio de su Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, el hallazgo de un brote de la ‘pseudorrabia’ dentro de una granja de cerdos en el estado de Iowa, a partir de lo cual reconoció posibles repercusiones “limitadas” y a corto plazo en las exportaciones de carne de cerdo o productos provenientes de Estados Unidos.

La Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) señaló que las pruebas que permitieron la identificación de la enfermedad en Iowa se aplicaron a sementales provenientes de Texas.

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Dicha enfermedad afecta particularmente a los cerdos y se caracteriza por una alta capacidad de transmisión y una “permanencia latente” en animales aparentemente sanos, lo cual eleva el riesgo para la sanidad porcícola, generando alta mortalidad en lechones, así como fallas reproductivas en hembras y trastornos neurológicos y respiratorios.

Aunque la organización afirmó que en México el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ya implementó medidas preventivas, como una revisión y ajustes a los requisitos para las importaciones en porcicultura, hizo un llamado a robustecer las acciones.

“OPORMEX hace un llamado respetuoso a las autoridades para reforzar las medidas de prevención y protección sanitaria, con base en criterios científicos y en apego a las recomendaciones de organismos internacionales, a fin de evitar la introducción y propagación del virus en México”, exhortó.

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MSL

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