Decomisan más de tres toneladas de metanfetamina en Sonora; cargamento iba rumbo a Tijuana

Autoridades federales aseguraron 3 mil 25 kilos de metanfetamina ocultos en un tractocamión con destino a Tijuana, durante un operativo en la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco, en Sonora.

Más de tres toneladas de metanfetamina viajaban ocultas entre costales de alimento para ganado dentro de un tractocamión que tenía como destino Tijuana, Baja California.

Autoridades federales descubrieron la sustancia y detuvieron al conductor, un hombre de 49 años, durante una revisión en la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco, en Sonora.

El vehículo llamó la atención de los agentes porque circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario, de acuerdo con el reporte oficial. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) marcaron el alto a la unidad a la altura del kilómetro 91.

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Durante la inspección de la caja seca, el personal localizó 60 sacos mezclados con los bultos de producto pecuario. Cada paquete contenía recipientes de plástico con la droga. La documentación presentada por el operador señalaba la ciudad fronteriza de Tijuana como punto final del traslado.

La magnitud del cargamento ubica el caso entre los aseguramientos más relevantes de metanfetamina dados a conocer durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque los mayores volúmenes han sido localizados en laboratorios clandestinos. Entre los registros oficiales, el decomiso más grande corresponde a una operación realizada en junio de 2025 en Madero y Morelia, Michoacán, donde las autoridades reportaron 42.24 toneladas.

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso… pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

A ese hallazgo le siguió la incautación de aproximadamente 21 toneladas en dos centros de producción ubicados en Carricitos, Durango, el 8 de septiembre de 2025, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, SSPC y FGR.

Como tercer referente aparece el aseguramiento de 12.8 toneladas en un laboratorio del municipio de San Blas, Nayarit, el 15 de agosto de 2025. Días antes, el 24 de julio, fuerzas federales retiraron cerca de 4 mil 900 kilos de dos instalaciones localizadas en Sinaloa.

Aspecto de un decomiso previo de droga por parte de autoridades federales. ı Foto: Especial

Posteriormente, en mayo de 2026, la Marina y la FGR desmantelaron tres complejos para elaborar drogas sintéticas en Los Haros y Los Cedritos, también en Sinaloa. Ese despliegue permitió asegurar más de cuatro toneladas de metanfetamina, además de equipo y sustancias químicas utilizadas para su fabricación.

Frente a esos antecedentes, el operativo en Sonora presenta una diferencia central: los casos de Michoacán, Durango, Nayarit y Sinaloa ocurrieron en puntos de producción, mientras que los 3 mil 25 kilos anunciados ahora ya eran transportados por una carretera federal, ocultos entre mercancía destinada al sector ganadero.

Aspecto de un decomiso previo de droga por parte de autoridades federales. ı Foto: Semar

Según la información presentada por las dependencias, la carga tenía como destino Tijuana. Las autoridades no reportaron otros ocupantes ni precisaron el punto de origen del tractocamión, por lo que la ruta previa permanece sin conocerse.

El detenido y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR integrará la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica del conductor.

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