Se multiplica 25 veces atención por daños de metanfetamina aquí

México concentra dos de los señalamientos más relevantes del Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus en inglés). Por un lado, principal proveedor al mercado norteamericano de metanfetamina y, por otro, al registrar un incremento interno en la demanda de atención médica por daños asociados a esa droga.

Ocho años bastaron para que México registrara un salto sanitario de gran escala. Entre 2015 y 2023, la atención por trastornos relacionados con metanfetamina creció 25 veces en el país, de acuerdo con la UNODC. En el mismo periodo, las admisiones a salas de emergencia por estimulantes distintos de la cocaína, categoría que incluye esa sustancia, aumentaron siete veces.

El Dato: El vapeo transformó el consumo en EU y Europa, detectándose cartuchos electrónicos alterados con mezclas de cocaína, heroína y nitazenos, un opioide sintético.

Según el documento, ese repunte refleja un daño creciente a nivel doméstico en países que operan como espacios de producción o tránsito, como México, identificado dentro de las zonas donde el mercado dejó una huella directa en servicios de salud, atención por dependencia y urgencias hospitalarias.

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PIONEROS Y MAESTROS. Respecto a la capacidad de producción, el informe describe una evolución técnica que también involucra a México. La UNODC explica que el fortalecimiento de controles sobre las efedrina y pseudoefedrina, precursores con usos médicos, impulsó una transición hacia métodos basados en P-2-P, también conocido como BMK, como vía química alternativa para fabricar metanfetamina.

Una parte de esa transición, según el organismo, comenzó a observarse en América del Norte alrededor de 2008. El cambio ocurrió junto con innovación tecnológica y un desplazamiento de pequeños laboratorios clandestinos hacia instalaciones industriales. El documento agrega que procesos similares surgieron después en África y Europa.

118 nuevas sustancias psicoactivas se han detectado

El informe menciona que la expansión hacia métodos basados en P-2-P recibió impulso por la exportación de conocimientos desde México. Desde la década de 2010, esa ruta química recurrió cada vez más a precursores no sometidos a control internacional, lo que llevó a nuevas decisiones de fiscalización un año después.

Recientemente, el reporte también registró participación de ciudadanos mexicanos con presuntos vínculos con grupos delictivos organizados basados en México en la fabricación de metanfetamina en Asia Meridional. En esa región, algunos países detectaron pequeños laboratorios, además de mayores incautaciones y flujos procedentes de Asia Sudoccidental y Sudoriental.

EXPANSIÓN INTERCONTINENTAL. Además del flujo regional, el documento ubica a la metanfetamina producida o vinculada a México en rutas intercontinentales. La UNODC destaca que el suministro norteamericano alimenta flujos hacia países del Pacífico occidental, con efectos en el tráfico y en el consumo para algunas islas y territorios de esta zona.

Este salto productivo también alcanzó a Europa Occidental y Central, donde la metanfetamina pasó de laboratorios pequeños a instalaciones más amplias en distintos países. En 2024, las incautaciones en Países Bajos y España llegaron a niveles récord, mientras que el territorio ibérico concentró el segundo mayor decomiso de la región de esa sustancia en un caso relacionado con el CDS.

La tendencia de incautaciones de metanfetamina apunta a un crecimiento global sostenido con una tasa anual aproximada de crecimiento de 13 por ciento en 2024, aunque el aumento todavía proviene sobre todo de Asia Oriental y Sudoriental. Allí, Myanmar continúa como el principal país de origen para esa zona desde finales de la década del 2000.

Aun así, la demanda asiática también atrajo suministros de otras regiones. El informe menciona flujos desde América del Norte, África Occidental y Meridional, así como Asia Sudoccidental. La caída de precios de la metanfetamina en forma de cristal aparece como un indicador de mayor disponibilidad en esos mercados.

La UNODC vincula la expansión de la metanfetamina con un riesgo elevado de daño y dependencia. El documento precisa que los datos de tratamiento, junto con la información sobre laboratorios clandestinos, muestran una ampliación geográfica de largo plazo que tiene a México como epicentro de esta crisis de seguridad y salud.

Expertos en seguridad insisten en que el primer foco de atención para México deben ser los grupos delictivos que operan en el país, y que aparecen señalados no sólo como fuente principal del mercado norteamericano de metanfetamina, sino como actores ligados a la expansión de capacidades productivas hacia otros circuitos internacionales.

Desplome afgano de opio pone a México en 2.o lugar

| Por Elizabeth Hernández |

México aparece como el segundo mayor productor mundial de opio, sólo detrás de Myanmar, después de la histórica contracción de 95 por ciento de la producción afgana de esta planta utilizada como precursor de heroína, según el Informe Mundial sobre Drogas 2026.

A pesar de la baja en los cultivos afganos, la producción mexicana de esta planta no registró aumentos o cambios significativos para suplir la demanda internacional de heroína.

Datos del informe ubican a México como otro productor importante de amapola, pero con una trayectoria distinta. Las estimaciones disponibles para el país indican, incluso, una baja en el área cultivada, al menos hasta 2022, sin registro de una expansión destinada a sustituir el suministro procedente de Afganistán.

El caso de Afganistán es relevante para explicar por qué México subió en el ranking, aun cuando su producción bajó. El país gobernado por talibanes desde 2021 pasó de 232 mil hectáreas de cultivo de amapola en 2022 a 10 mil 200 en 2025, una reducción que modificó el suministro mundial de opiáceos. La producción total de opio cayó de seis mil 200 toneladas a unas 296 en el mismo periodo, tras la prohibición de drogas aplicada a partir de 2023 en esa nación.

El reporte coloca ese cambio como un punto de inflexión para los mercados ilícitos de opioides. Por décadas, Afganistán ocupó el papel central en la oferta internacional de heroína; pero la baja en el cultivo y producción alteró varios mercados.

La UNODC comparó esa caída con los países que monitorea de forma regular por cultivo ilícito de amapola y producción de opio. En esa lista aparecen México, Myanmar y la República Democrática Popular Lao. El organismo no detectó señales de que esas naciones eleven su producción para compensar el déficit afgano.

Sin un reemplazo rápido desde México, Myanmar o Laos, la UNODC apunta a otro riesgo del mercado. Los traficantes podrían recurrir a opioides sintéticos, como fentanilos, nitazenos u orfinas, debido a la dificultad para ampliar cultivos de amapola o reconstruir redes de tráfico de heroína en poco tiempo.

El opio es una sustancia natural con propiedades analgésicas y narcóticas utilizada como base para productir la heroína.