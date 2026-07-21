Presidenta desestima presión por ‘advertencia’ de DEA contra más presuntos criminales mexicanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la reciente advertencia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para continuar con las indagatorias que apunten contra presuntos criminales y aliados de los cárteles represente una presión para su gobierno.

Luego de que el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada fuera sentenciado a cadena perpetua este martes, la DEA aseguró que esta pena es un mensaje para las organizaciones delincuenciales y que mantendrán sus labores no sólo contra los miembros del crimen organizado, sino sus redes financieras y aquellos funcionarios públicos que actúen en alianza con estos.

Claudia Sheinbaum insistió en que la Agencia debe enfocarse en el amplio trabajo que tiene por cumplir dentro de su propio país y también de su personal, al recordar que en más de una ocasión se ha encontrado a agentes de la DEA en convivencia con narcotraficantes.

“No (hay presión), ya lo dije, pues también ellos que expliquen. Por ejemplo, esta persona que estaba en México que lo acusaron de andar en fiestas con narcos de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos”, declaró.

Sostuvo que su administración se encarga de la seguridad dentro de México y con Estados Unidos hay una relación de colaboración para evitar que siga el trasiego de drogas, mientras que aquel gobierno debe de encargarse de frenar la llegada de armas hacia el territorio nacional.

“Y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos, hasta por razones humanitarias. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien debe hacer su trabajo. O sea, ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo. Muchísimo”, subrayó.

Te puede interesar:

- Condenan a El Mayo a cárcel de por vida entre mea culpa y amagos de la DEA

. Presidenta anuncia foros para crear propuesta de regulación del uso de IA

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR