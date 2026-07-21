Kenia López pide evitar un nuevo tropiezo en el T-MEC por impacto económico

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que un segundo revés para México en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendría repercusiones directas en la economía nacional, por lo que llamó al Gobierno federal a alcanzar acuerdos favorables durante las reuniones que iniciaron este martes en la Secretaría de Economía.

En conferencia de prensa, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que el contexto en el que se desarrolla el diálogo entre los equipos negociadores de los tres países es particularmente complejo, debido a las recientes decisiones y posicionamientos del Gobierno de Estados Unidos.

“Es fundamental que el Gobierno de México tenga una negociación exitosa, ya que un segundo descalabro seguido en materia del T-MEC podría tener impactos negativos directos no solo en algunas ramas de nuestro comercio, sino en toda la economía nacional”, expresó.

T-MEC ı Foto: Canva

López Rabadán recordó que este martes comenzaron las reuniones de trabajo entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá para abordar diversos temas relacionados con el tratado comercial, por lo que deseó que el encuentro concluya con resultados positivos para el país.

“Hago votos porque el Gobierno de México esta vez pueda entregar buenas noticias a los mexicanos en materia de comercio exterior”, señaló.

La diputada panista consideró que las negociaciones se desarrollan en un ambiente adverso, luego del anuncio del Gobierno estadounidense sobre la imposición de nuevos aranceles del 50 por ciento a determinados productos provenientes de Canadá.

Asimismo, mencionó las recientes declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quien —dijo— advirtió que las acciones contra organizaciones criminales continuarán y alcanzarán tanto a traficantes de drogas como a funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.

Como otro elemento que, a su juicio, añade presión al proceso, López Rabadán hizo referencia a los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre la presunta presencia de espías rusos acreditados en territorio mexicano.

“Por si faltara un ingrediente adicional, el Gobierno de Estados Unidos manifestó además su preocupación por la existencia de espías rusos acreditados en nuestro país”, indicó.

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MSL