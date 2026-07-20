Empresas deben volcar inversión a transformación digital ante T-MEC

Las empresas radicadas en el país, en lugar de detener su gasto capital, deben redirigir sus inversiones hacia procesos internos que fortalezcan la productividad y la competitividad; es decir, en proyectos de transformación digital, automatización e integración tecnológica, con el fin de compensar la pérdida de eficiencia que tuvieron por la política arancelaria de EU y el nerviosismo ante el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló Jorge Enrique Velarde Chapa, profesor consultor de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

“Si bien estaban pensando en realizar una expansión a la planta, crecimiento, más impacto hacia fuera de la empresa, se entiende que hay que esperar a la negociación, tiene un inicio y final, pero ya se sabe que esto va a tener ciertos cambios; entonces, tienen que empezar a realizar inversiones más hacia dentro: que le den un mayor valor agregado a su negocio, específicamente, que estén dirigidas a la transformación digital, automatización, a tecnologías que con esto se pudiera compensar esa pérdida de productividad por los aranceles”, indicó en entrevista con La Razón.

El reto no es menor, pues de acuerdo con el Índice de Madurez Digital, realizado por la American Chamber of Commerce of México y Needed, en México sólo se destina entre el 2.0 y 10 por ciento del capital de las firmas, mientras que en Estados Unidos, su principal socio comercial, es de alrededor del 20 y 30 por ciento.

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El Dato: El 4.8% de las unidades manufactureras con más de 10 empleados utiliza sistemas de IA. Esta tasa es inferior al promedio de 8.0%, según el Centro México Digital.

Velarde Chapa destacó que tanto el Gobierno mexicano como el sector empresarial deben dejar de pensar en la capacidad productiva sólo por la cercanía con EU, el costo laboral y los aranceles preferenciales, “ese paradigma ya debe de cambiar”, en especial, por los cambios que se darán con la negociación del T-MEC y también porque la política arancelaria de Donald Trump no será eliminada ni para México ni el mundo.

Para que se logre mayor eficiencia, tras el cambio de paradigma, es necesario que se tomen referencias de otros países, como Corea, país que le “apostó a transformar y dar apoyos a la parte empresarial, para detonar sectores de alto valor agregado”, como el aeroespacial, automotriz y semiconductores; rubros que también se contemplan en el Plan México.

16 por ciento de empresas en salud han adoptado la IA

“Con este cambio de paradigma, de hacer comercio. Te estás desglobalizando; imagínate que estas empresas o el país empiecen a apostarle a la investigación y desarrollo, a la generación de solicitudes de patente, a la generación de productos de alto valor agregado, se compensan, absolutamente, las pérdidas arancelarias”, agregó.

A un día del inicio de la tercera ronda bilateral entre el Gobierno mexicano y el estadounidense como parte de la revisión del T-MEC, el experto sostuvo que si se suma el ejemplo de Corea con la redirección de inversiones “se desborda la economía”; y que, en caso de que la revisión del tratado no termine en una reducción arancelaria como ha insistido la Secretaría de Economía se compensaría con la competitividad.

20 por ciento del PIB lo genera el sector manufacturero

Sin embargo, si la revisión llega a buen puerto y “se logra mantener aranceles bajos o en tasa cero en la mayoría de los productos y las empresas realizaron estas inversiones al interior, es evidente, que se va a detonar el crecimiento de estos sectores, se va a generar un crecimiento en la economía y por supuesto que se van a volver a detonar las exportaciones y las inversiones que estaban detenidas”.

El Índice de Madurez Digital destaca que en el país hay un rezago estructural de entre tres a cinco años detrás de los principales mercados que han adoptado Inteligencia Artificial (IA), e identificó que algunas de las causas son que no hay infraestructura de data centers, que se suma a un sector público que no acompaña la transformación, y un tejido empresarial que está compuesto por pequeñas y medianas empresas y “sobre las que no hay datos confiables de integración”.

El Tip: Algunas industrias tienen tasas de adopción de IA que van de 6.2% en construcción al 3.5% en hoteles.

Por su parte, Alberto Farca, chief project officer de Centro México Digital, dijo a La Razón que en el país siempre se cuestiona cómo va la adopción de la IA en las compañías, y pareciera que muy bien, porque las encuestas se hacen en compañías grandes, pero al revisar las cifras de los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “los números son bajísimos”, sólo 8.0 por ciento de las firmas con más de 10 empleados ya usan IA, mientras que los países de la OCDE rondan en el 20 por ciento.

Destacó que en Centro México Digital se hizo un estudio, a partir del cual se creó un modelo econométrico en donde encontraron que a mayor uso de estas tecnologías hay más productividad, empleos y mejores salarios.

“Hoy la IA se asocia con 3.3 por ciento de más empleo; sin embargo, en los números no está claro todavía cuáles son las industrias que pierden empleos y cuáles son las que ganan, eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, pero lo que sí sabemos es que en el corto plazo la IA no genera pérdidas de empleos, sino que los genera”, puntualizó.