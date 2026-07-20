HSBC México es reconocido por Euromoney como mejor banco para grandes corporativos

HSBC México fue reconocido por la revista financiera Euromoney con dos de los principales galardones otorgados a la banca en el país: Mejor Banco para Grandes Corporativos (Best Bank for Large Corporates) y Mejor Plataforma de Inversión Personal (Best Personal Investment Platform), reconocimientos que destacan la capacidad de la institución para responder a las necesidades de grandes empresas y personas mediante soluciones financieras especializadas, innovación digital y el respaldo de una red global.

“Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso de poner al cliente al centro de todo lo que hacemos. Ya sea acompañando a las empresas más importantes del país en su crecimiento o ayudando a más personas a invertir de forma sencilla, digital y segura, seguiremos impulsando soluciones que combinen nuestra experiencia global con un profundo conocimiento del mercado mexicano”, señaló Jorge Arce, Director General de HSBC México.

Mejor Banco para Grandes Corporativos

Por segundo año consecutivo, Euromoney reconoció a HSBC México por consolidar una propuesta integral para grandes empresas que combina soluciones de financiamiento, mercados de capitales, comercio internacional, administración de tesorería y gestión de riesgos, respaldada por una cobertura especializada por industrias y el alcance de una de las redes bancarias internacionales más amplias del mundo.

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Durante el último año, HSBC fortaleció su modelo de atención mediante equipos especializados por sectores económicos, lo que permite ofrecer soluciones más estratégicas y alineadas a los retos específicos de industrias como energía, consumo, infraestructura, telecomunicaciones, salud, bienes raíces y manufactura, entre otras.

El reconocimiento también destaca la capacidad del banco para acompañar a corporativos con operaciones internacionales, facilitando el acceso a financiamiento, soluciones transfronterizas y oportunidades de negocio en los principales corredores comerciales del mundo, así como su liderazgo en financiamiento sostenible y modernización de servicios de tesorería mediante herramientas digitales que ayudan a mejorar la eficiencia operativa, la conectividad y la administración de liquidez.

Mejor Plataforma de Inversión Personal

Euromoney también distinguió a HSBC México por la evolución de su ecosistema digital de inversión, que integra en HSBC Móvil y HSBC eTrading herramientas que permiten a los clientes consultar, contratar, administrar y dar seguimiento a sus inversiones desde una misma plataforma, con altos estándares de seguridad, transparencia y cumplimiento regulatorio.

Las plataformas incorporan funcionalidades que facilitan la consulta de portafolios, el acceso a información de mercado, la ejecución de operaciones y el seguimiento de inversiones, complementadas con contenidos de educación financiera, análisis especializados y herramientas diseñadas para apoyar una toma de decisiones más informada.

La propuesta se complementa con una estrategia de acompañamiento que incluye seminarios especializados, contenidos sobre mercados, ciberseguridad e inteligencia artificial, así como acceso a análisis elaborados por especialistas del banco con el objetivo de fortalecer la cultura financiera y promover una inversión responsable e informada.

Estos dos reconocimientos reafirman el compromiso de HSBC México por seguir desarrollando soluciones financieras que respondan a las necesidades cambiantes de empresas y personas, combinando innovación, asesoría especializada y capacidades globales para contribuir al crecimiento de sus clientes y al desarrollo de la economía mexicana.

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