Canadá responde a aranceles de Estados Unidos; ‘estamos listos para intensificar discusiones’

El gobierno de Canadá afirmó que está dispuesto a intensificar las discusiones con Estados Unidos para resolver la disputa comercial entre ambos países, luego de que la administración estadounidense anunciara su intención de imponer nuevos aranceles del 50 por ciento a una cantidad importante de productos canadienses.

En un mensaje difundido por la Oficina del Primer Ministro, el gobierno canadiense señaló que la medida es la respuesta a una serie de acciones comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump, las cuales consideró que contravienen las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Canadá busca solución negociada

El documento refirió que las medidas estadounidenses incluyen gravámenes dirigidos al sector automotriz, los cuales Canadá considera incompatibles con los compromisos establecidos en el acuerdo comercial norteamericano. Al respecto, indicó que ha respondido con acciones equivalentes dentro de los mecanismos que considera permitidos por el propio tratado.

Pese al endurecimiento de las tensiones comerciales, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, puso el énfasis en la vía diplomática y en la posibilidad de alcanzar una solución negociada.

“Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas y exhaustivas destinadas a resolver este litigio y a modernizar el T-MEC. Estamos listos para intensificar estas discusiones en las próximas semanas”, afirmó.

My statement on the United States administration’s intention to impose new tariffs on Canadian goods: pic.twitter.com/wl8JtbQjyC — Mark Carney (@MarkJCarney) July 20, 2026

Canadá, listo para resolver pendientes con Estados Unidos

La declaración subraya que Ottawa trabajó durante los últimos 18 meses en propuestas para actualizar la relación comercial bilateral, argumentando que Estados Unidos ha modificado de manera significativa el marco de sus intercambios comerciales, incluidos aquellos regulados por el T-MEC.

“Este litigio comercial ha provocado un aumento de los costos para las familias, en particular en los Estados Unidos ”, señaló el primer ministro, quien reiteró la disposición de su administración para mantener un diálogo intensivo con Washington.

“Canadá está listo para comprometerse de manera intensiva con el fin de resolver las cuestiones pendientes con los Estados Unidos, en el interés mutuo de nuestros ciudadanos”, agregó.

Mientras continúan las negociaciones, Ottawa aseguró que mantendrá medidas de apoyo a los sectores afectados y defenderá los intereses económicos nacionales. Carney destacó que provincias, territorios y ciudadanos han actuado de manera coordinada para respaldar a trabajadores, agricultores, empresas y familias frente a las tensiones comerciales.

Finalmente, el gobierno canadiense reiteró que, independientemente del curso que tome la controversia, seguirá impulsando acciones para fortalecer la economía del país. “Canadá trabajará incansablemente y tomará todas las medidas necesarias para fortalecer el país y apoyar a los trabajadores, los agricultores, las empresas y las familias canadienses”, concluyó.

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cehr