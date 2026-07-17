IP y Gobierno se preparan para tercera ronda bilateral

A menos de cuatro días del inicio de la tercera ronda bilateral entre los gobiernos mexicano y estadounidense para la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron ayer mantener el diálogo y una posición común sobre las conversaciones que iniciarán el martes próximo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, compartió a través de una publicación en X los resultados de la reunión; mientras que el CCE, de igual forma, agradeció la reunión con el funcionario federal y añadió que será con diálogo que sector privado y Gobierno trabajen juntos para que haya competitividad en el país y también en la región de América del Norte respecto a la revisión del T-MEC.

El dato: En 2026 fue la primera vez que se utilizó la cláusula “sunset”, la cual se incluyó en el T-MEC, pero no existía en el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Agradecemos al secretario Marcelo Ebrard este espacio. A través del diálogo, empresas y gobierno trabajamos juntos para generar las mejores condiciones de competitividad para México y Norteamérica en el marco de la revisión del T-MEC. El CCE seguirá impulsando una agenda que brinde certidumbre a las inversiones y genere más oportunidades para nuestro país”, indicó la publicación del organismo cúpula empresarial.

Por su parte, la Secretaría de Economía dijo que la reunión con diversos representantes del sector empresarial fue sobre la negociación que se tiene con el Gobierno estadounidense, en especial, sobre la posición preferente de México respecto a otros países en materia arancelaria, ya que, actualmente, del total de las exportaciones hacia el país vecino, 85 por ciento de ellas no pagan arancel.

Y destacó que, pese a que la fecha de inicio de la tercera ronda bilateral está prevista para el lunes 20 de julio, comenzará oficialmente el próximo martes 21 de julio con una duración de dos días y que la Ciudad de México sería, como estaba programado, la sede del encuentro bilateral.

Anteriormente, Ebrard Casaubón dijo que en la semana del 20 de julio se tratarían de resolver los temas de preocupación de Estados Unidos y los de México y se determinarán cuáles son los pasos a seguir en el escenario de revisiones anuales, así como quedó establecido, cuando el pasado 1° de julio sólo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro Mark Carney presentaron su carta en favor de la extensión de 16 años más del T-MEC; sin embargo, la administración estadounidense sostuvo que no se realizaría hasta que no se corrigieran las deficiencias del acuerdo y “nuestros déficits comerciales con estos países”.

Entre las peticiones que realiza el Gobierno mexicano al estadounidense, se encuentra la eliminación o la reducción de los aranceles sectoriales amparados en la sección 232 para los vehículos, acero, aluminio y cobre.

Asimismo, el titular de Economía subrayó, el pasado 1.° de julio, que, tras la tercera ronda también se reducirá la incertidumbre para los tres países.

“Me parece que este año va a ser cómo se establece, cómo va a funcionar la revisión anual, los resultados de esta ronda que vamos a tener en julio van a ser mucho muy importantes para reducir la incertidumbre que no nos interesa a ninguno de los países”, agregó.