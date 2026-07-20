Pemex precisa sobre incidente operativo sin afectaciones en Refinería Olmeca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este lunes, a las 7:35 horas, se presentó una fuga en una bomba de carga de crudo en la Refinería Olmeca, que ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro.

Inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y personal contraincendios extinguió la flama. No se registraron personas lesionadas.

La refinería se encuentra en condiciones normales de operación, sin que exista ninguna situación de riesgo para el personal, la comunidad, ni el medio ambiente.

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Pemex reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y de la población, y exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, para evitar confusiones y contar con información veraz y oportuna.

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FGR