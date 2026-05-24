Director de Pemex realiza visita de supervisión a la Refinería Olmeca en Tabasco

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, realizó este domingo una visita de supervisión a la refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco.

Como parte del seguimiento a las metas de refinación, la visita incluyó la revisión de los procesos de producción de combustibles, así como a las operaciones en las instalaciones en el puerto de Dos Bocas.

El titular de la petrolera también encabezó una reunión de trabajo realizó un recorrido por el área de procesos, donde supervisó el progreso de los mantenimientos a las plantas.

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El Director General de #Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, realizó una visita de supervisión a la Refinería Olmeca en Paraíso, #Tabasco, para revisar la continuidad operativa y los procesos de producción de combustibles.



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Juan Carlos Carpio Fragoso quedó al frente de Pemex desde el pasado 15 de mayo, tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla, y luego de que el Consejo de Administración, encabezado por su presidenta, Luz Elena González Escobar, tomó conocimiento del cambio en la Dirección General.

Carpio Fragoso reiteró su compromiso para dar continuidad operativa y financiera a los proyectos estratégicos de Pemex, enfocándose en fortalecer la producción, impulsar el desarrollo de nuevos campos y el aprovechamiento del gas natural.

“Continuaremos avanzando en refinación, petroquímica, fertilizantes, logística y proyectos de cogeneración energética, con el objetivo de afianzar la eficiencia operativa, la posición financiera de la empresa y su sostenibilidad”, señaló.

Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Pemex. ı Foto: Especial.

Asimismo, reconoció a las y los trabajadores de Pemex como el mayor activo de la empresa, al manifestarse “convencido de que, con su respaldo, disciplina, honradez, honestidad y amor por México, seguiremos transitando por un sector energético fuerte, capaz de responder a las necesidades del país y de contribuir a alcanzar la justicia energética en beneficio de las familias mexicanas”.

Carpio Fragoso es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Gerencia Publica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El titular de Pemex tiene más de dos décadas de experiencia en el sector público, especializado en finanzas públicas, tesorería y manejo estratégico de deuda.

A lo largo de su trayectoria ha liderado procesos clave para fortalecer la estabilidad financiera en contextos de alta complejidad económica, destacando su participación en el diseño de modelos de programación financiera que contribuyeron a mitigar los efectos de las crisis económicas de 2008 y 2020 en la Ciudad de México.

Desde el 2 de octubre de 2024 se desempeño como Director Corporativo de Finanzas de Pemex. Entre 2018 y 2024 fungió como director general de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno y cuando Luz Elena González Escobar, actual titular de la Secretaría de Energía, se desempeñaba como secretaria de Administración y Finanzas.

Con información de César Huerta

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