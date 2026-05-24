CFE Calificados cumple 10 años de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista

CFE Calificados, cumplió, el pasado 23 de mayo, 10 años de participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como suministrador de energía eléctrica a usuarios calificados en México.

La historia del brazo comercializador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezó con la meta de responder a un nuevo Mercado Eléctrico Mayorista y la convicción de que las grandes empresas establecidas en la República requerían mejor energía, mejor servicio y menores costos.

CFE Calificados cumplió 10 años el pasado 23 de mayo. ı Foto: Cortesía

CFE Calificados se creó para responder a las necesidades energéticas del sector industrial. Con presencia en 25 estados de la República, actualmente es el suministrador de 200 empresas con más de 3,000 MW inyectados, para garantizar la continuidad en las operaciones de una industria cada vez más demandante.

Industrias como la automotriz, acerera, metalúrgica, alimentaria, química, farmacéutica, textil, de hidrocarburos, parques industriales y servicios públicos han encontrado en CFE Calificados un aliado confiable y competitivo para fortalecer sus operaciones y acompañar su crecimiento.

CFE Calificados, encabezado por la directora general de CFE, Emilia Esther Calleja, y la directora de la filial, María Elena Villarreal Salazar, integra a su portafolio generación con energía renovable, buscando que sus clientes continúen creciendo y mantengan sus metas de sustentabilidad.

La directora general de CFE, Emilia Esther Calleja, y la directora de CFE Calificados, María Elena Villarreal Salazar. ı Foto: Cortesía

CFE Calificados ha logrado mantener una operación continua desde hace 10 años. Con el tiempo, ha fortalecido sus procesos financieros y ha consolidado relaciones de largo plazo con sus clientes.

La CFE destacó que las metas de CFE Calificados son avanzar en la contratación de energía eléctrica firme para ampliar y fortalecer su portafolio, además de migrar a energías renovables, ofrecer energía competitiva y un servicio integral a los usuarios calificados.

cehr