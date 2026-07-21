CSP blinda economía ante revisión del T-MEC

El Gobierno federal defenderá la economía mexicana y no responderá sólo a lo que el país vecino exponga en el plan que tiene de concentrar la producción regional, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que buscará que las revisiones anuales del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sean un check list.

De acuerdo con la mandataria federal, el objetivo es que en este primer año de revisión se puedan alcanzar acuerdos para que los siguientes años ya sólo sea una revisión de cumplimiento.

El Dato: A partir de hoy inicia la 3.a ronda bilateral de negociaciones entre los equipos técnicos de México y EU y el día miércoles llegará el representante de la USTR, Jamieson Greer.

Ante esto, el Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP), señaló que la revisión actual de T-MEC podría concluirse entre septiembre y octubre, siempre que se continúe con las mesas de trabajo, se tenga voluntad en el diálogo político, y que haya unidad y consenso entre la Iniciativa Privada (IP) y la Secretaría de Economía.

“Sí puede ser cerrada, siempre y cuando continúen las mesas de trabajo enfocadas en la revisión del tratado. Y, lógicamente que tanto el presidente de Estados Unidos y nuestra presidenta sigan con su diálogo político, que sigan continuando: uno en presionar y otra en batear las propuestas o los planteamientos”, sostuvo Francisco Javier Rosas Lardizábal, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del IMCP.

El especialista del IMCP destacó que es necesario que se entienda que el acuerdo comercial ya se encuentra en un esquema de revisión anual, y que ahora el gobierno estadounidense mantiene una “presión negociadora en lugar de una cordial negociación”.

Además, señaló que México ha permitido que el país vecino incorpore temas que no son exclusivamente del ámbito comercial sino político: seguridad nacional, solicitudes de entrega de “supuestos narco gobernadores y funcionarios políticos”, soberanía y no injerencia, y por lo tanto se visualiza un proceso de negociación complejo que requerirá de voluntad política, capacidad de diálogo y mente abierta para construir un acuerdo.

“El acuerdo debe verse como una ingeniería comercial, más que un instrumento de presión política. Ahí es donde entra la cabeza fría, la inteligencia de nuestros empresarios y negociadores, para ver cuáles son las áreas claves donde tengo que negociar, dónde puedo dar, en dónde no”.

Destacó que debe haber unidad entre el Gobierno y el sector empresarial, porque tienen que enviar un mensaje conjunto, si no, se corre el riesgo de que el mandatario estadounidense desarticule las negociaciones.

Puntualizó que la certidumbre de cumplimiento del T-MEC para México debe tener como base la anticipación a cada ronda de revisión. No ir a ver qué me dicen, sino a ver, hacer mi ejercicio en forma proactiva.

Sobre los aranceles sectoriales dijo que es posible que continúen, pero con una buena negociación no habrá incrementos.

Sindicato pide gravamen para la cerveza mexicana

| Redacción |

Uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, la Hermandad Internacional de Camioneros (International Brotherhood of Teamsters), solicitó al gobierno estadounidense aplicar aranceles a la cerveza que se importa desde México, con la finalidad de proteger los empleos en el sector y fortalecer la industria de ese país.

“Si existe una oportunidad de imponer aranceles a la cerveza mexicana en esta situación, lo cual brindará oportunidades para nuestros miembros actuales, de los cuales tenemos decenas de miles en la industria cervecera y de distribución, entonces estoy totalmente a favor de los aranceles y totalmente a favor de mantener los empleos estadounidenses en Estados Unidos”, destacó un vocero de este sindicato a Fox News.

Asimismo, al asegurar que la industria de ese país puede fabricar la cerveza Modelo con la misma receta, insistió en que los empleos deben permanecer en EU, “si los impuestos van a ser un incentivo para mantener los empleos en este país, o los aranceles, estoy totalmente a favor”.

La Razón solicitó la postura, tanto de la Secretaría de Economía (SE), como de las principales cerveceras nacionales; sin embargo, no se obtuvo respuesta sobre el tema.

Al respecto, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo a La Razón que la propuesta está aprovechando el discurso “pro-trabajador” del gobierno de Donald Trump para poner en la esfera pública sus demandas e intereses y a su vez, el gobierno estadounidense, arrope la idea y aumente su base social y electoral.

Aunque consideró que, también se tendría que analizar el impacto que tendría en su base electoral el hecho de imponer aranceles a la cerveza, porque incrementar el precio de la bebida puede ser considerada una medida “antipopular” en una población que consume alcohol.