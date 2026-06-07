Azucena Cisneros encabeza Mega jornada de limpieza que moviliza a miles en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó el despliegue de la mega faena comunitaria desde la explanada municipal.

Más de 50 mil servidores públicos, pobladores, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros sectores sociales, participaron en “Faena Ecatepec, la más grande de México”, quienes limpiaron 989 espacios, como plazas, avenidas, calles, camellones y parques.

“Estamos limpiando años de abandono y corrupción”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al arrancar en la explanada municipal la mega faena ante más de dos mil servidores públicos municipales, quienes con implementos de limpieza como escobas, recogedores, guantes, cubrebocas y bolsas se desplegaron por todo el territorio municipal, en jornada de las 8:00 a las 16:00 horas.

Servidores públicos y ciudadanos recolectan desechos durante la jornada masiva de limpieza en Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

La munícipe expresó que con esta iniciativa buscan “recuperar nuestros parques, nuestras calles, para seguir recuperando nuestra casa. Y somos capaces y estamos siendo capaces de recuperar el orgullo de ser, de vivir en Ecatepec”.

Agregó: “Quiero pedirles algo, que esta faena no termine cuando nos vayamos a casa, que esta faena se convierta en un movimiento. Que cada vecina y cada vecino se convierta en defensor de su calle, de su colonia, de su parque, en defensor del agua. En defensor de Ecatepec”.

Cisneros Coss aseguró que Ecatepec se está transformando y junto con la población recuperan calles, barrancas y espacios públicos, además de que se llena de luz por las noches y poco a poco aumenta la seguridad y el agua por la red llega a más familias.

Dijo que con acciones de este tipo los habitantes del municipio demuestran de qué están hechos, porque “a Ecatepec se le respeta y no somos monos”, pues es pueblo “trabajador, honesto, solidario, que nunca se rinde. Pueblo que todos los días sale a luchar por su familia, pueblo que siempre encuentra la forma de salir adelante”.

Elementos de la Marina, Guardia Nacional y policías locales se sumaron a las labores de recuperación del espacio público. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Faena Ecatepec inició temprano y estimaciones indican que participaron más de 50 mil personas, jornada en la que poco a poco se sumó más gente a los trabajos y en la que utilizaron maquinaria pesada para recoger la basura y desechos.

Cisneros Coss, junto con cientos de personas, recogió basura a la altura de la Plaza de los 9 Pueblos, en Los Héroes Cuarta Sección, en la lateral de la carretera libre México-Pachuca, vialidad que recorrió hasta el Puente de Fierro.

Estudiantes, vecinos y comerciantes trabajaron en conjunto para limpiar calles, plazas y avenidas del territorio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

La jornada contó con el apoyo de policías municipales y elementos de Marina y Guardia Nacional, así como de integrantes de iglesias, empresas, Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), delegaciones municipales y ciudadanía en general.

Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (Cetis) 65 y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 29 participaron en la faena, al igual que estudiantes de diversas escuelas de Ecatepec.

Servidores públicos y ciudadanos recolectan desechos durante la jornada masiva de limpieza en Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Gabriela Aldana, vecina de la colonia Ejidal Emiliano Zapata y profesora investigadora de la UNAM, celebró la Faena Ecatepec porque al recuperar el espacio público la gente se va a sentir más segura.

“Ecatepec fue abandonado muchos años y ahora ver que se suman los policías es bueno, esto también es prevención del delito porque están cercanos y porque ayudan a que los espacios públicos estén llenos de la comunidad”, dijo.

Estudiantes, vecinos y comerciantes trabajaron en conjunto para limpiar calles, plazas y avenidas del territorio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cerca de 200 elementos de los tres niveles de gobierno: Marina, Guardia Nacional y policías estatal y municipal se sumaron a la Faena Ecatepec.

De policía municipal intervinieron los 27 sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana y Prevención del Delito quienes se dividieron en 28 grupos para cubrir 3.6 kilómetros de avenida Revolución.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, mencionó que las fuerzas policiales se unen para transformar y recuperar el espacio público, porque la seguridad se construye desde el territorio.

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