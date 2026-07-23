Vinculan a proceso a dirigente del CIPOG-EZ por homicidio en Guerrero; se queda en el Altiplano

Un Juez de Control en Guerrero ha vinculado a proceso a Jesús “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de José “N”. Los hechos que derivaron en esta acción judicial ocurrieron en el municipio de Chilapa de Álvarez, una región que ha enfrentado desafíos significativos en materia de seguridad y justicia.

La vinculación a proceso es un paso crucial dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, donde la autoridad judicial determina que existen elementos suficientes para presumir la participación del imputado en un delito y continuar con la investigación formal.

Este procedimiento asegura que el caso avance bajo el escrutinio legal, protegiendo tanto los derechos del acusado como los de la víctima.

Como medida cautelar, el Juez impuso a Jesús “N” la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que deberá permanecer recluido mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Esta medida es aplicada en casos de delitos graves, como el homicidio calificado, para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso y evitar la obstaculización de la justicia o la reiteración del delito.

FGE ı Foto: FGE

Para el cierre de esta fase de investigación, se ha fijado un plazo de tres meses. Durante este periodo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) y la defensa recopilarán y presentarán todas las pruebas pertinentes que fortalezcan sus respectivas posturas, buscando esclarecer completamente los hechos.

La FGE Guerrero, a través de un comunicado, reafirmó su compromiso con la ciudadanía para investigar y perseguir los delitos con estricto apego a la ley. La institución subraya la importancia de fortalecer las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad, un flagelo que afecta a diversas comunidades en el estado.

Este caso en Chilapa de Álvarez resalta los esfuerzos continuos de las autoridades guerrerenses por llevar ante la justicia a quienes cometen actos delictivos. La aplicación rigurosa de la ley es fundamental para restaurar la confianza pública en las instituciones y enviar un mensaje claro de que los crímenes no quedarán sin consecuencias.

La comunidad de Chilapa y la familia de José “N” esperan que este proceso judicial conduzca a una resolución justa y transparente. La vinculación a proceso de Jesús “N” marca un avance significativo en la búsqueda de justicia para la víctima y su entorno, en un contexto donde la sociedad demanda mayor eficacia en la procuración de justicia.

El desarrollo de este caso será monitoreado de cerca, ya que cada paso en el sistema judicial contribuye a la construcción de un estado de derecho más sólido en Guerrero. La FGE Guerrero continuará trabajando para que los procesos judiciales se realicen con la debida diligencia y se alcancen sentencias que reflejen la verdad histórica de los hechos.

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MSL