Investiga a ocho

Periodista Roxana Guzmán fue asesinada, restos investigados coinciden: FGE Veracruz

Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que restos hallados durante diligencia por desaparición de Roxana Guzmán coinciden con la comunicadora; investiga homicidio doloso calificado

FGE Veracruz investiga a ocho personas por presunta responsabilidad en homicidio doloso calificado de Roxana Guzmán.
FGE Veracruz investiga a ocho personas por presunta responsabilidad en homicidio doloso calificado de Roxana Guzmán. Foto: Especial / FGE Veracruz
Por:
Arturo Meléndez
·
Yulia Bonilla

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que la periodista Roxana Guzmán, desaparecida el 2 de junio en Nanchital, fue asesinada, e investiga el caso por el delito de homicidio doloso calificado.

Lo anterior después de que un análisis de los restos localizados durante las diligencias arrojaran coincidencias con la identidad de la comunicadora.

La periodista Roxana Guzmán
La periodista Roxana Guzmán ı Foto: Facebook: Micheladas Insoportable

Además, por estos hechos, la FGE informó que se investiga a ocho presuntos implicados, contra los cuales ya se cumplimentaron órdenes de aprehensión.

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Así lo informó la FGE Veracruz a través de una tarjeta informativa, donde detalló que “los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”.

La comunicadora Roxana Guzmán.
La comunicadora Roxana Guzmán. ı Foto: Especial.

Por lo anterior, la Fiscalía detalló que este caso será investigado como homicidio doloso agravado, por lo cual ya se indaga la presunta participación de ocho personas.

Estos son los ocho investigados por homicidio de Roxana Guzmán

En la misma tarjeta informativa, la FGE detalló que por estos hechos se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión:

La FGE detalló que los primeros tres fueron detenidos por “su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima” y, posteriormente, en el homicidio de la misma junto con alias “La Hiena”.

Policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, detenidos por su presunta relación con la desaparición de la comunicadora.
Policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, detenidos por su presunta relación con la desaparición de la comunicadora. ı Foto: Especial

Por otro lado, confirmó que Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N”, Ismael “N”, policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, fueron detenidos por su presunta vinculación con estos hechos.

“...de acuerdo con lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”, se lee en la tarjeta informativa.

“En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional que, en próxima audiencia inicial, se determine su situación jurídica conforme a derecho”, abundó la FGE.

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