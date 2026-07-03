Periodista Roxana Guzmán fue asesinada, restos investigados coinciden: FGE Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que la periodista Roxana Guzmán, desaparecida el 2 de junio en Nanchital, fue asesinada, e investiga el caso por el delito de homicidio doloso calificado.
Lo anterior después de que un análisis de los restos localizados durante las diligencias arrojaran coincidencias con la identidad de la comunicadora.
Además, por estos hechos, la FGE informó que se investiga a ocho presuntos implicados, contra los cuales ya se cumplimentaron órdenes de aprehensión.
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Así lo informó la FGE Veracruz a través de una tarjeta informativa, donde detalló que “los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”.
Por lo anterior, la Fiscalía detalló que este caso será investigado como homicidio doloso agravado, por lo cual ya se indaga la presunta participación de ocho personas.
Estos son los ocho investigados por homicidio de Roxana Guzmán
En la misma tarjeta informativa, la FGE detalló que por estos hechos se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión:
- Javier Iván “N”, alias “Delta 1”
- José del Carmen “N”, alias “Delta 7”
- Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”
- Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”
- Julio César “N”
- Luis Enrique “N”
- Juan Carlos “N”
- Ismael “N”
La FGE detalló que los primeros tres fueron detenidos por “su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima” y, posteriormente, en el homicidio de la misma junto con alias “La Hiena”.
Por otro lado, confirmó que Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N”, Ismael “N”, policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, fueron detenidos por su presunta vinculación con estos hechos.
“...de acuerdo con lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”, se lee en la tarjeta informativa.
“En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional que, en próxima audiencia inicial, se determine su situación jurídica conforme a derecho”, abundó la FGE.
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