Periodista Roxana Guzmán fue asesinada, restos investigados coinciden: FGE Veracruz

FGE Veracruz investiga a ocho personas por presunta responsabilidad en homicidio doloso calificado de Roxana Guzmán.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que la periodista Roxana Guzmán, desaparecida el 2 de junio en Nanchital, fue asesinada, e investiga el caso por el delito de homicidio doloso calificado.

Lo anterior después de que un análisis de los restos localizados durante las diligencias arrojaran coincidencias con la identidad de la comunicadora.

La periodista Roxana Guzmán ı Foto: Facebook: Micheladas Insoportable

Además, por estos hechos, la FGE informó que se investiga a ocho presuntos implicados, contra los cuales ya se cumplimentaron órdenes de aprehensión.

Así lo informó la FGE Veracruz a través de una tarjeta informativa, donde detalló que “los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”.

La comunicadora Roxana Guzmán. ı Foto: Especial.

Por lo anterior, la Fiscalía detalló que este caso será investigado como homicidio doloso agravado, por lo cual ya se indaga la presunta participación de ocho personas.

Estos son los ocho investigados por homicidio de Roxana Guzmán

En la misma tarjeta informativa, la FGE detalló que por estos hechos se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión:

La FGE detalló que los primeros tres fueron detenidos por “su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima” y, posteriormente, en el homicidio de la misma junto con alias “La Hiena”.

Policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, detenidos por su presunta relación con la desaparición de la comunicadora. ı Foto: Especial

Por otro lado, confirmó que Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N”, Ismael “N”, policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, fueron detenidos por su presunta vinculación con estos hechos.

“...de acuerdo con lo establecido dentro de la investigación ministerial, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”, se lee en la tarjeta informativa.

𝗢𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮; 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗲𝘀𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 https://t.co/2jJq1vsxwe pic.twitter.com/X0UC9yCltf — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 3, 2026

“En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional que, en próxima audiencia inicial, se determine su situación jurídica conforme a derecho”, abundó la FGE.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am