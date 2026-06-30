Defienden a detenidos por caso Roxana

POLICÍAS ARRESTADOS el viernes 26 por la desaparición de la comunicadora

FAMILIARES de los cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, investigados por su presunta relación con la desaparición forzada de la periodista Roxana Guzmán, bloquearon la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa para exigir su liberación y un proceso judicial con imparcialidad.

La protesta se realizó a la altura del crucero de Nanchital, donde decenas de manifestantes cerraron completamente la circulación en ambos sentidos.

6 capturados hay por secuestrar a Roxana Guzmán

De acuerdo con los familiares, los elementos son inocentes y señalaron que, desde el operativo realizado el jueves pasado en la comandancia municipal, no han podido comunicarse con ellos.

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Los familiares advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta en tanto no reciban una respuesta de las autoridades y conozcan con claridad la situación jurídica de los cuatro elementos.

La periodista Roxana Guzmán, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue desaparecida el pasado 2 de junio luego de que un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, localizado al sur de Veracruz.

Tras su desaparición, familiares y representantes del gremio periodístico iniciaron una intensa búsqueda; sin embargo, hasta la fecha no se sabe de su paradero. Por los hechos hay también dos civiles detenidos y las autoridades examinan si restos humanos localizados en días pasados corresponden a la víctima.