Detienen al ‘Delta 1′, ligado a desaparición de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Javier Iván N, alias Delta 1, fue detenido por elementos federales y estatales en la colonia Santa Rosa de Coatzacoalcos.

Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, ligado a la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fue capturado este jueves por elementos de corporaciones federales y estatales.

El operativo de captura se llevó a cabo en la colonia Santa Rosa, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Al detenido, se le señala como presunto jefe operativo del grupo delictivo denominado Grupo Sombra. Asimismo, se le investiga por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.

TE RECOMENDAMOS: Aclara legalidad de sus reuniones Grecia Quiroz reconoce atención de Torres Piña por caso Carlos Manzo

Roxana Berenice Guzmán Ramírez se desempeñaba como directora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, cuando desapareció el pasado martes 2 de junio de 2026.

Van siete detenidos

Con la aprehensión de Javier Iván “N”, el número de personas capturadas por este caso ascendió a siete. Esta detención ocurrió a un mes de que la reportera fuera sustraída de forma violenta de su domicilio.

El hecho delictivo ocurrió el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital. En esa fecha, dos sujetos armados derribaron la puerta de la vivienda de la víctima para llevársela.

🚨Autoridades de la Fiscalía General del Estado, SSP y SEMAR detuvieron en Coatzacoalcos a Javier Iván "N", alias "Delta 1", presunto jefe operativo del "Grupo Sombra".



El capturado es señalado como uno de los autores materiales de la privación de la libertad de la comunicadora… pic.twitter.com/ubX38nBOQQ — Azucena Uresti (@azucenau) July 2, 2026

Así obtuvieron la ubicación del “Delta 7”

Fuentes ministeriales indicaron que la localización de “Delta 1” se logró gracias a datos aportados por José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, quien fue capturado la semana anterior.

La detención de “Delta 7” ocurrió en las inmediaciones de un rancho en los límites del municipio de Moloacán.

Junto con el sospechoso, las autoridades aprehendieron a Karen “N”, identificada como su pareja sentimental.

De igual forma, se detuvo a cuatro elementos en activo de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. Los oficiales fueron identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y el comandante Julio César “N”.

Todos los uniformados implicados fueron trasladados al centro penitenciario ubicado en Coatzacoalcos.

Localización de restos óseos en el municipio de Moloacán

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ofreció detalles sobre los avances del caso en conferencia de prensa.

La mandataria confirmó que labores de inteligencia ministerial permitieron localizar restos óseos en un predio. Dicho terreno se encuentra ubicado específicamente dentro del municipio de Moloacán.

Las piezas óseas fueron trasladadas a la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales para su análisis.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) recabó muestras de ADN de los padres de la comunicadora.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los resultados de dichos análisis periciales.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR