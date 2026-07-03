Asesinan a empresario y a su esposa

EL ATAQUE armado ocurrió ayer dentro del negocio de la familia en Veracruz.

LA VIOLENCIA volvió a azotar ayer Veracruz, luego de que un empresario y su esposa fueron asesinados a tiros en el interior de su negocio ubicado en el municipio de Ixhuatlán del Café.

Informes locales refirieron que el ataque ocurrió en la comunidad de Ocoti-tlán, donde personas dispararon a las víctimas mientras éstas se encontraban en el interior de la ferretería El Bronce.

Elementos de distintas corporaciones arribaron al lugar e implementaron un operativo especial de búsqueda de los atacantes, sin que tuvieran éxito.

La alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, lamentó los hechos de violencia y señaló que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

“Quiero hacer público el rechazo y desaprobación total de este hecho, e informarles que estamos al pendiente y en colaboración con las corporaciones policiacas y de investigación para esclarecer todas las averiguaciones”, refirió la funcionaria municipal.

Lamentó que una bebé de un año queda en orfandad, por lo cual, dijo, recibirá apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a reserva de que sus familiares se hagan cargo de ella.

“Si así fuese necesario, la menor quedará a resguardo del organismo asistencial de manera momentánea, donde, de igual forma, recibirá todo el apoyo y cuidados”, manifestó Bretón.