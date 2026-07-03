Falla rescate y matan al tigre que escapó de refugio privado

EL ANIMAL fue llevado en vano a las instalaciones de Reino Animal para su atención.

Después de cinco días de rastreo de Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó de un refugio particular en Tepetlaoxtoc, Estado de México, personal de seguridad acabó matándolo durante un fallido operativo para su aseguramiento.

En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que el ejemplar fue localizado ayer en la mañana por personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), Parque Ecológico Zacango, Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policía municipal y estatal, y de la propia instancia que suscribe.

El dato: LOS TIGRES de Bengala, incluidos los blancos, están en peligro de extinción. Quedan menos de 4 mil ejemplares en estado salvaje y los blancos sólo existen en cautiverio.

Horas antes, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México también informó del aseguramiento del felino, luego de un operativo interinstitucional implementado bajo el Sistema de Comando de Incidentes, la cual había dicho que fue capturado de manera “segura”.

“Tras ubicar al ejemplar, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron el protocolo de captura mediante sedación controlada. Una vez inmovilizado, determinaron que presenta una lesión que no compromete sus funciones vitales ni su movilidad”, refirió en ese momento.

Añadió que “el ejemplar fue trasladado por personal especializado a un sitio seguro, donde continuará bajo observación y recibirá la atención correspondiente”.

No obstante, horas más tarde la Profepa informó que, durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes. Sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego. “El tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión”, indicó.

Añadió que recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal, y fue trasladado a las instalaciones de este último para recibir atención especializada. Y pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario, el ejemplar falleció.

Además, la procuraduría ambiental dio a conocer que impuso una clausura temporal al refugio de donde Kenzo escapó.

El establecimiento privado, registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), es responsable de garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares bajo su resguardo, así como del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Vida Silvestre.

La Profepa dijo que, derivado del escape, se realizó una visita de inspección y se detectaron irregularidades en las instalaciones, así como en el cumplimiento del plan de manejo.

El sacrificio del tigre desató una oleada de críticas en redes sociales, en las que los internautas reprocharon que las autoridades “tuvieron tantos días para planear un rescate exitoso y fallaron. Vergüenza”.

Además, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, denunció en entrevista un “montaje” por parte de las autoridades, al afirmar que Kenzo fue herido de bala antes de ser anestesiado y no después, como consignó la Profepa.