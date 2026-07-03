Guadalajara y Monterrey blindan la seguridad para el México-Inglaterra

ASPECTO de la Glorieta de La Minerva en Guadalajara, el 30 de junio, cuando Ecuador enfrentó a México.

Con la finalidad de evitar que se repitan disturbios y riesgos para la población, las ciudades de Guadalajara y de Monterrey anunciaron una serie de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y las grandes aglomeraciones para que la gente pueda disfrutar del juego entre México e Inglaterra el domingo.

Lo anterior surge luego de que, en el pasado juego de la selección de México frente a Ecuador, en ambas ciudades se desbordó la presencia de aficionados y se dieron intentos de “portazo” en espacios públicos.

En Monterrey, una persona resultó lesionada después del derribo de uno de los portones del Parque Fundidora durante el Fan Fest.

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Los hechos se registraron luego de que se cerrara el acceso al evento, debido a que se llegó a su máxima capacidad. Tras ello, la gente comenzó a brincar cercas y abrir portones por la fuerza.

PANORÁMICA del Parque Fundidora en Monterrey, el martes pasado, durante el juego del tricolor. ı Foto: Especial y Cuartoscuro

APANTALLADOS. Para prevenir la misma crisis, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció ayer la instalación de más pantallas en distintos puntos del área metropolitana, un cierre parcial del Parque Fundidora y un despliegue de seguridad a la que se agregan elementos federales.

Explicó que en la Macroplaza se habilitarán nuevos espacios para incrementar el aforo total, el cual pasará de la capacidad de alrededor de 50 mil asistentes que hubo el martes pasado, hasta 100 mil personas, de manera que se distribuya a los aficionados en diferentes puntos.

“Les pedimos que exploren otras sedes, como el caso de la Macroplaza, en el que FIFA nos autorizó pasar los juegos; caben 50 mil personas, en el último juego de México se llenó. Lo que vamos a hacer es doblar y habilitar el espacio”, expuso.

El Dato: EN LA CAPITAL regia, la presentación de “Los Payasónicos”, que se tenía prevista para el domingo 5 de julio, será reprogramada para el próximo día 12 en el Parque Fundidora.

Añadió que, además de la Macroplaza, se podrá disfrutar el partido en el Museo de Historia, en la parte trasera de Palacio, alrededor del Teatro de la Ciudad.

“Esto nos dará el doble de capacidad. Vamos a pasar de 50 a 100 mil la capacidad segura que va a tener la Macroplaza. Entonces, con esto lo que quiero pedir es que el domingo, el Fan Fest abre temprano, a las 2 de la tarde juega Brasil vs Noruega; entonces, estimamos que para las 3 de la tarde se va a llenar”, dijo.

En el caso del Parque Fundidora, el acceso será cerrado a las 15:30 horas del domingo. Después de esa hora no se permitirá el ingreso de más personas y se instalará un perímetro de seguridad integrado por elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

15 mil elementos vigilan la zona metropolitana de NL

“Invitamos a todo mundo a venirse a la Macro, que estamos aquí cerca, que sí tiene la capacidad de ver el juego de México; también tenemos el Parque del Agua, en Guadalupe, que tendrá el foro y pantallas”, subrayó.

El mandatario dijo que se estudia la posibilidad de que, en los estadios de los equipos profesionales de Monterrey, Tigres y Sultanes, se pueda transmitir el partido en dichos recintos.

De igual forma, mencionó que se hablará con todos los alcaldes para que cada municipio tenga un parque o plaza con pantalla para transmitir el partido de la Selección Mexicana.

MÁS PROXIMIDAD. En el caso de Jalisco, Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad, dio a conocer que, ante los actos vandálicos registrados el pasado martes tras el encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, para el domingo se reforzará la seguridad en torno al primer cuadro de Guadalajara y sus alrededores.

“En el (partido de) México contra Inglaterra prevalecerá la fiesta y el orden; continuaremos con el despliegue coordinado con la Guardia Nacional, la Defensa, la Policía Metropolitana y las comisarías municipales”, aseguró el secretario estatal Hernández González.

Agregó que se redoblará la presencia de personal de proximidad en los diferentes puntos públicos para ver el partido del domingo, incluyendo el FIFA Fan Fest ubicado en la Plaza Liberación y todo el cuadrante externo, así como el camino hacia la Glorieta de La Minerva y en la circundancia de la escultura misma, donde están colocadas desde hace días distintas pantallas para la transmisión de los encuentros deportivos.

El funcionario del gobierno de Pablo Lemus afirmó que en la zona del Fan Fest en el Centro de Guadalajara, el personal de proximidad adicional estará desplegado en los alrededores tanto del ingreso de avenida Hidalgo como en el de Plaza Fundadores, donde el pasado martes se registraron intentos de “portazo” de personas que querían ingresar a la fuerza.

Monterrey

Operativo de seguridad reforzado en el Fan Fest del Parque Fundidora y plazas públicas.

La Guardia Nacional vigilará espacios públicos y la Macroplaza para mantener el orden.

Se limitará el acceso al Fan Fest del Parque Fundidora, con cierre anticipado a las 15:30 horas.

Se habilitarán nuevas pantallas en la explanada del Museo de Historia, LAB Nuevo León y la Plaza Gastronómica.

La Secretaría de Seguridad mantendrá vigilancia permanente desde el Centro de Comando y Control en toda la zona metropolitana.

Guadalajara

Operativo con tres mil elementos de seguridad (aumento del 50%).

Participarán agentes municipales, la Policía Metropolitana, el Ejército y la Guardia Nacional.

Anillos de seguridad y control vial en el primer cuadro.

Cierre al tránsito de vehículos pesados y motocicletas.

Habrá filtros de acceso al FIFA Fan Fest (Plaza Liberación) y la Glorieta de La Minerva.

Se habilitará un semáforo en tiempo real en el portal oficial de Guadalajara para conocer la disponibilidad en el Fan Fest.

Fuente|Gobiernos estatales y locales.