Atención al caso de Roxana

Importante, nos hacen ver, que la Presidenta Claudia Sheinbaum se mostrara atenta al caso de Roxana Guzmán, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, quien fue sustraída de su domicilio en el municipio de Nanchital por sujetos armados y privada de la libertad el martes pasado. “Lo importante en este momento es encontrarla, y una vez que se encuentre, pues ya la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas que todos vimos en un video. Lo más importante en este momento es la búsqueda”, refirió ayer la mandataria en la conferencia de prensa que realizó desde Veracruz, entidad que gobierna Rocío Nahle, donde la comunicadora fue secuestrada. Ayer mismo, nos comentan, tras su mañanera en Coatzacoalcos la Presidenta habló con la madre de la periodista, Rubicelia Ramírez, a quien buscó reconfortar, al tiempo que le informó que en las acciones para localizar a su hija participan instituciones federales y estatales y confió en que sea hallada. Por lo pronto, pendientes.