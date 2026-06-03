Roxana Guzmán: Mataron a su esposo y huyó de Veracruz antes de ser secuestrada

La periodista veracruzana, Roxana Guzmán, fue secuestrada durante la mañana del 2 de junio luego de que hombres armados ingresaran a su domicilio de forma violenta.

Al menos tres hombres armados forzaron la entrada de la casa de Guzmán, mientras ella documentaba todo lo sucedido, siendo esta la última vez que se sabría su paradero.

La periodista fue reportada como desaparecida en la localidad de Nanchital, Veracruz. Ante esto, la Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación sobre el caso.

🚨Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.



Hasta el momento, se desconoce su paradero.



La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta… pic.twitter.com/A1IyaKMjni — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

Había huido de Veracruz tras asesinato de su esposo

Aunque no se tienen reportes oficiales sobre denuncias impuestas por Guzmán ante la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, si se tienen antecedentes de violencia en su vida.

Comenzando por el año 2017, mientras trabajaba en el medio Diario del Istmo, cuando Carlos Fernández Escalante, quien era su esposo, fue asesinado en la misma localidad de Veracruz, Nanchital, a escasos metros de donde se encontraba Roxana.

Luego de esta situación, la periodista huyó del estado ‘por motivos de seguridad’, aunque varios años más tarde, presuntamente en 2025, decidió regresar a su lugar de origen.

De nuevo en Veracruz, Roxana fundó el medio Pulso Informativo del Sureste, el cual se volvió un referente de forma local pues mostraba denuncias de habitantes, situaciones de la comunidad y más.

La periodista de Veracruz, Roxana Guzmán ı Foto: Facebook: Micheladas Insoportable

Sigue la búsqueda de Roxana Guzmán

Tras darse a conocer el caso, diversas organizaciones de derechos humanos y protección para periodistas han exigido a las autoridades la pronta localización de Roxana.

La Relatoría Especial para la Libertad Expresión (CIDH) expresó con preocupación que se tomó conocimiento del caso y pidió reforzar los operativos de búsqueda, mientras que, ARTICLE 19, informó que documentó el secuestro de Roxana y exigió que se implementaran acciones para poder dar con el paradero de la periodista.

“Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”, se expresó.“Las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los Derechos Humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”, reiteró la fiscalía.

Las autoridades tienen la obligación de actuar de manera inmediata, coordinada y con la máxima diligencia para garantizar su localización con vida, proteger su integridad y esclarecer los hechos. — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) June 3, 2026

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