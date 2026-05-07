¿Quién es ‘El Bukanas’ acusado de secuestro de 36 personas en Veracruz?

El Bukanas acusado de un multisecuetro y crimen organizado

La Fiscalía General de la República (FGR) dio un golpe judicial definitivo contra Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, al dictársele prisión preventiva en su contra por los delitos de delincuencia organizada y el secuestro masivo de 36 personas en el estado de Veracruz.

Aunque el líder criminal fue capturado el pasado 18 de abril en Chignahuapan, Puebla, esta nueva resolución se centra en un caso ocurrido en septiembre de 2014 en la comunidad de Sierra de Agua, municipio de Acultzingo.

En aquel entonces, las 36 víctimas fueron rescatadas con vida gracias a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De policía municipal a líder del “Triángulo Rojo”

El perfil de “El Bukanas” destaca por su conocimiento de las instituciones de seguridad. Originario de Acultzingo, Veracruz, inició su trayectoria en la policía municipal, donde escaló posiciones antes de pasarse a las filas del crimen organizado.

#FGR a través de #FECOR, obtuvo auto de formal prisión contra una persona, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. En días pasados, gracias a trabajos del@GabSeguridadMX fue detenido en Puebla. https://t.co/FrvQnbg7hy pic.twitter.com/VxVDb45N12 — Puebla (@FGR_Pue) May 7, 2026

Con el tiempo, se consolidó como la cabeza del grupo delictivo Sangre Nueva Z, convirtiéndose en el principal operador del robo de hidrocarburo en el corredor Puebla-Veracruz, zona conocida como el Triángulo Rojo.

Bajo su mando, la organización no solo tomó el control de los ductos de Pemex, sino que diversificó sus operaciones delictivas hacia la extorsión, el narcomenudeo y los asaltos a transportistas en carretera.

Además, su estructura criminal ha sido vinculada directamente con ataques violentos y asesinatos de agentes de investigación.

¿Cómo fue la captura de “El Bukanas”?

Tras una década prófugo y con una recompensa federal sobre su cabeza, fue localizado mientras se dirigía a una boda. En un operativo conjunto entre la Marina, Defensa, Guardia Nacional y autoridades de Puebla y Veracruz, fue detenido junto a seis presuntos sicarios.

La detención incluyó a otros 6 sujetos vinculados a la organización ı Foto: @SSPGobPue

Al momento de la captura, se les decomisó un arsenal compuesto por tres fusiles de asalto, específicamente dos AK-47 y un AR-15, además de un fusil Galil y una escopeta Mossberg.

El cargamento también incluía pistolas calibre 9 milímetros y una cantidad considerable de cartuchos útiles.

Actualmente, Roberto “N” se encuentra recluido en el Penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla. La FGR precisó que, una vez internado, agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión pendiente por el secuestro de 2014.

El proceso penal continúa avanzando mientras se integran otras carpetas de investigación por homicidio y robo de combustible en el fuero federal y estatal.